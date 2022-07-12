【廣編】統一企業集團7-ELEVEN亞洲10000店　璀璨登場

▲統一企業集團於今日7/12在台南開幕第1萬店「亞萬門市」。

圖、文／統一企業集團提供

統一企業集團深耕生活服務產業，積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」整合創新， 於今（7/12）璀璨開幕亞洲第10000家7-ELEVEN門市「亞萬門市」，以鑽石概念打造內外觀，更將台灣、大陸上海、浙江及菲律賓著名地標融入環景設計，呈現亞洲生活服務平台嶄新風貌；首創「精品巧克力專區」引進歐美14大品牌、超過百款知名頂級巧克力，宛如頂級舌尖饗宴。「全球精品專區」涵蓋全球7-ELEVEN限定商品，更提供多品牌豐富體驗，攜手統一企業、Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、 21 TOGO 、 K•Seren 等品牌共同進駐。 同時，亦將綠電概念融入門市設計，導入太陽能光電，與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，永續循環且與地球共好。

歡慶統一企業集團「亞萬門市」開幕，7-ELEVEN自今日止單筆消費滿711元持八大指定信用卡與 icash Pay享立折100元優惠，自今日止更針對OPEN POINT會員推出單筆結帳金額滿711元加碼送 OPEN POINT點數100點回饋。活動期間購買OPEN POINT行動隨時取指定飲品1萬元組合1組，加碼送1份亞萬紀念版黃金鈔票（價值5,000元、限量1萬份）；同步推出「亞萬紀念隨取卡」，單張售價1,000元，高達711個名額有機會刮中最高1萬元面額；更結合康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店/高雄店等15個關係企業品牌，以及夢時代購物中心、統一時代百貨各大品牌萬件商品同慶、最高回饋達26%，OPEN POINT會員於7-ELEVEN門市與指定品牌消費每滿711元，即獲1次抽獎資格，最大獎為全球獨家保時捷電動汽車乙台（總價值471萬）。（活動詳情請見官方網站說明）