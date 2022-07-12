彰化百萬青年住宅抽獎　接縣長恭喜電話...嚇傻問「真真真的嗎」

記者唐詠絮／彰化報導

「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動今天進行第3次直播抽獎，在彰化市華陽市場舉辦，送出2間百萬青年住宅大獎，皆由女性獲得，縣長王惠美連線打電話向中獎人道喜時，「真真真…的嗎」「那是騙人的嗎」、「你說你是王惠美」，2位中獎民眾都無法置信自己中了大獎，會中也邀請議長謝典林抽出電動汽車得主。

▲彰化抽出2名百萬青年住宅得主。（圖／彰化縣政府提供）

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▲彰化議長謝典林(右)抽出電動汽車。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美表示，「花在彰化．好禮一把抓」自去年10月登場以來，買氣強強滾，最後登錄消費金額來到127億元，突破在第2次抽獎時預告的加碼門檻【120億元】，所以，今天第3次抽獎，增加152個獎項，總共抽出2間百萬青年住宅、1台電動汽車、以及高達6,210個現金獎項，市值超過千萬。

▲「花在彰化．好禮一把抓」抽獎。（圖／彰化縣政府提供）

現場由王縣長抽出2間百萬青年住宅得主，一位鄭小姐在彰化市山隆加油站消費987元；另一位林小姐則是大城鄉農會員工，在大城鄉農會消費890元，就抽中百萬大獎，王縣長特別致電恭喜她們，2人接到王惠美電話後，起初愣了一下，無法置信自己竟能中大獎。

王惠美強調，因為近期物價上漲，今天到華陽市場抽獎也是要來振興華陽市場的買氣，現場共抽出200元買菜金200份，縣府經綠處表示，今天抽出的幸運得主，縣府將於2天內發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在30日內將領獎文件-【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項。