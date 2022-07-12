政務官是自由業？柯文哲「氣到不想講話」　陳時中：只能請他息怒

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中稱「政務官體系裡面是自由業」風波延燒，台北市長柯文哲面對媒體追問政務官是不是「自由業」，柯文哲原本似乎想發表意見，但幾番猶豫後說自己「氣到不想講話」未多作評論。陳時中下午出席頒獎典禮，再次被問及此事時無言了2秒，最後回應，「那我只能說請柯市長息怒」。

衛生福利部今（12）日舉辦部慶及「頒發 111 年衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮」，由部長陳時中親自主持及頒獎。

今年衛生福利專業獎章是從43位受推薦人中選出17名最具貢獻者，長期致力於食安風險評估的成大教授李俊璋獲二等獎章，長年帶領台北抗疫的台北市聯合醫院總院長璩大成獲三等獎章。

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模範公務員則由衛福部9千餘名職員中評選，最終核定11人，獲獎名單包含疾管署署長周志浩、組長周淑玫與八里療養院護理師兼護理長賴碧蓮，3人都與防疫有功獲獎，其中賴碧蓮更曾赴指揮中心記者會，分享支援武漢包機心得。

▲陳時中出席「頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮」 。（圖／記者嚴云岑攝）

陳時中獲選對會建議徵召參選台北市長，昨日出席選舉行程時，提及自己所從事的職務沒有任期，原稱「政務官體系裡面是自由業」，但事後又發聲明澄清，是指在當政務官前、擔任牙醫時是自由業。柯文哲今日上午出席延壽國宅J區都更案拆除典禮，被問到政務官算不算自由業？柯文哲回應，「沒有啦！我跟你講，沒有啦！人家以前⋯啊算了不要講，我氣到不想講話。」