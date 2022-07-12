指揮中心何時降級？莊人祥：新冠是世衛緊急事件「0病例也維持」

▲莊人祥（右）說，新冠仍列世衛公共衛生緊急事件，指揮中心會持續監控疫情。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（12）日公布新增3萬1152例本土個案，死亡個案創下一個半月新低，住宿式機構致死率也下降，各界也關心指揮中心降級時機。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，先前零病例時指揮中心依然維持，加上世界衛生組織（WHO）依然把新冠視為公共衛生緊急事件，加上致死率還沒達到流感化標準，「這部分還要再努力！」

指揮中心表示，今日新增31,152例本土病例，為14,893例男性、16,242例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

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個案分布為新北市(4,823例)、臺中市(4,030例)、高雄市(3,555例)、桃園市(2,858例)、臺北市(2,808例)、臺南市(2,592例)、彰化縣(1,655例)、屏東縣(1,168例)、雲林縣(1,033例)、苗栗縣(902例)、嘉義縣(797例)、宜蘭縣(760例)、新竹縣(728例)、南投縣(617例)、花蓮縣(554例)、臺東縣(506例)、新竹市(502例)、嘉義市(425例)、基隆市(390例)、金門縣(223例)、澎湖縣(182例)、連江縣(44例)。

莊人祥表示，週二都是一週病例最高的一天，今天比上周二降了13.3%，雖然整體都在下降，但降幅趨緩。

莊人祥提到，如果要達到流感化，致死率需維持在千分之一以下，但目前新冠肺炎致死率為萬分之17，「這部分還要再努力！」之後指揮中心也會持續監控疫情，若購得次世代疫苗，也會持續提供給民眾接種。