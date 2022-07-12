裝針孔抓包外遇！分居妻怒出招反擊　他戴了綠帽還慘被判刑

▲人夫裝針孔抓包妻子外遇，事後遭反告妨害秘密，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台北報導

人夫阿正（化名）因懷疑分居的妻子小靜（化名）外遇，於是找來徵信社在小靜的住處裝上針孔攝影機，並且將取得的畫面當成證據提告侵害配偶權，還因此求償成功，氣得小靜決定硬起來反告他妨害秘密。全案經高等法院審理，阿正被依共同竊錄非公開活動罪判處2個月徒刑。緩刑2年。

根據判決，阿正與小靜長年因細故發生爭吵，小靜遂於2018年5月間搬離住處，獨自在外租房生活，但阿正卻因此心生不滿，又懷疑小靜讓他戴綠帽，因此找來徵信社，並且在小靜租屋處門口裝上針孔攝影機偷拍，事後還將拍攝的畫面當成證據，對小靜提告侵害配偶權。小靜直到收到民事起訴狀才知道自己遭偷拍，氣得決定硬起來反告阿正妨害秘密。

全案經台北地檢署起訴，但阿正辯稱，做錯事情的人是小靜，他不願與小靜和解，而其辯護人則稱，這起案件肇因是家庭糾紛，起因不外乎感情問題，應該要回歸民事家事紛爭解決機制處理，與刑事無關。

阿正還說，小靜的住處也並非她本人承租，他也是為何確認通姦事實才使用門口的監視器畫面來佐證，況且畫面的內容僅止於走廊及門口，是公共空間，小靜不該期待有隱私，與個人隱私保護無關。

對此，一審法官審理後，依法判阿正3個月徒刑，得易科罰金9萬元。案經上訴二審，阿正坦承犯行，並與小靜達成調解，而小靜也同意法院給予輕量刑即宣告緩刑，二審法官最終撤銷一審原判，改判阿正2個月徒刑得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。