妻愛陽台餵野鳥「滿地是屎」　男飼料塞嘴害摔倒骨折...鬧到離婚

▲高雄一對夫妻為了鳥事鬧翻。（小鳥示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一對夫妻長年吵吵鬧鬧，丈夫董男去年10月間不滿游姓妻子在陽台餵野鳥，屢勸不聽，還把把陽台弄得很髒亂，竟隨手抓了一把鳥飼料就往妻子嘴巴塞，游妻阻擋時不慎跌倒摔斷右腳，後來兩人又因細故爭吵，董男打了老婆一巴掌。兩人不但為這兩件事鬧到離婚，游妻也告丈夫傷害，檢方在偵查後，依傷害罪將董男起訴。

檢方指出，家住鳳山區的董男和妻子在去年10月2日上午7點多，為了餵鳥的事情起衝突，董男覺得妻子長期在陽台餵野鳥，陽台被鳥大便弄得又髒又臭，而且屢勸不聽，竟抓了一把鳥飼料就往妻子嘴裡塞去。游姓妻子為了阻擋丈夫強塞她鳥飼料，不慎跌倒摔斷右腳，妻子受傷後打電話報警，警方到場協助董妻就醫，妻子念在夫妻舊情沒有提告。

不料到了今年2月中旬，兩人再度因細故吵架，董男竟動手打了妻子一巴掌，游妻這次「不忍了」，一次提告兩次傷害罪，兩人也因此鬧到離婚。

檢方偵查時，董男坦承有拿鳥飼料餵妻子害她受傷，也承認和妻子吵架後有呼她巴掌，但辯稱呼巴掌沒有造成她受傷，到場處理的員警也作證，處理兩人的家暴案時，沒見到董妻臉上有紅腫，加上董妻也沒有提供醫院的驗傷單，因此檢方認定董男強餵妻子鳥飼料害骨折依傷害罪起訴，但呼巴掌的部分則處分不起訴。