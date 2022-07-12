▲專家批指揮官2年「三缺」！陳時中數據回應，被問接班人秒回3個字。（圖／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中轉身投入台北市長選戰，今（12）日出席衛福部《戰役堡壘》發表會，被問及何時請辭、接班人選時表示？有待中執會決定，接班人選「還沒有」。至於前疾管局長蘇益仁批評，陳時中2年指揮官任期有「疫苗、快篩、藥物」三缺，他也舉數據回應。

陳時中表示，台灣疫苗購買起頭算早，整體計畫也是，雖然中間經歷許多波折，但有很多國家協助，才能把疫苗補起來，也在口罩前提供疫苗，形成善的循環。另外，台灣口服藥物與全球相比算是「來得非常快」，使用率也非常高，流程也十分順暢，確診者使用率高達7~8%，比美國4~5%還要高。

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至於蘇益仁批評的快篩試劑購買不足，陳時中回應，因為台灣防疫策略原本都是以PCR為主，4月需求量提高後，也緊急與羅氏和亞培大量採購，讓快篩實名制能順利上路。

▲集中檢疫所防疫紀錄「戰疫堡壘」新書發表暨感恩茶會。（圖／記者黃克翔攝）

陳時中表示，今日出席這場活動，並非政務職涯畢業典禮，而是肯定集檢所人員辛勞，在疫情期間大家都經歷非常多辛苦與努力，剛好書完成，也給大家一些肯定，希望能給予集檢所人員鼓掌拍手，讓大家繼續往前走。

陳時中已宣布披民進黨戰袍參選台北市長，被問及何時辭去衛福部長職務？陳時中表示，「看中執會結果」，自己也不是成員不知道。媒體追問是否會在全代會之後？他表示，看全代會結果。

陳時中昨日下午受訪時表示自己從事的職務「沒有任期」，進到政務官體系裡面是「自由業」，「隨時可以來，隨時可以走」，引發外界「落跑部長」批評。對此，陳時中今日澄清，自由業是指當開業牙醫的時候，自己是政務官沒有任期，「國家需要我們就來」，進到政務體系之前都是自由業。

最後，也有媒體詢問台北市副市長蔡炳坤腦中風一事，陳時中表示，「一直有注意相關新聞」，祝福蔡副市長早日康復。他也回應指揮中心續存與否問題，表示疫情變化萬端，指揮中心存在與否，都有堅強醫藥界後盾能處理相關事務，「疫情怎麼來就怎麼擋」，會根據科學事實能做到最好。