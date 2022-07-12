還原中風現場！蔡炳坤微笑入座　前菜一口未吃突「向左歪斜」

▲蔡炳坤與柯文哲參加餐敘，入座時還面帶微笑，但卻突然腦中風送醫急救 。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間陪同市長柯文哲出席台中市議會考察團餐敘，但卻身體不適送醫，到院確定為腦中風，緊急開刀後目前仍在觀察中。據了解，當時才剛上前菜蔡炳坤就身體不適、無法言語，且整個人歪向坐在右側的柯文哲。柯文哲見狀馬上問他，「可以舉起左手嗎？」隨後緊急要求叫救護車送到醫院，而此消息一出，也引起社會關注。

台中市議會各委員會11日起一連三天舉辦考察行程，而昨晚在台北的餐敘共席開四桌，出席的有台中市議員江肇國、王立任、陳廷秀、李中、林孟令及台中市副市長令狐榮達、新聞局長鄭照新、文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、運動局長李昱叡等人。

還原整個事發經過，蔡炳坤與柯文哲一同抵達現場，眾人有說有笑，還一同合照，蔡炳坤入座前臉上還掛著微笑，但才剛上前菜，蔡炳坤都還沒吃下一口就身體不適、無法言語，且整個人還歪向坐在右側的柯文哲。

▲▼據了解，蔡炳坤飯菜一口都還沒吃，就身體不適送醫。（圖／民眾提供）

據悉，柯文哲見狀後立即詢問蔡炳坤，「左手舉得起來嗎？」蔡炳坤一開始還回答「沒關係沒關係！」但就是無法起身，柯文哲隨即啟動緊急救護措施，並要求叫救護車，接著要蔡炳坤將口中食物吐出，整個過程約在10分鐘之內就將蔡炳坤送到醫院。

蔡炳坤送醫後，柯文哲仍留在餐敘現場，還上台致詞，並獻唱「囚鳥」，約莫20分鐘接獲蔡炳坤腦中風消息後，匆匆離開現場。柯文哲事後接受媒體詢問表示，自己是醫生，「第一時間就知道是中風」，所以立刻聯絡救護車送醫，「時間上沒有什麼延遲」。

目前蔡炳坤已緊急開刀完畢，並轉往加護病房觀察當中，而他出血性中風的消息一出，也讓參與餐敘的台中市府一行人相當震驚，但也隨即替他集氣祈福，盼他能度過難關，早日恢復健康。