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大陸 大陸焦點 特派現場

母女家門口遭雨衣男「瞬間拖拽擄走」！女童淒厲慘叫　駭人畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體11日深夜瘋傳兩段影片，引發全網高度關注。影片中，疑似一對母女上樓回家，沒想到母親剛打開房門，一名身穿雨衣的男子突然從樓梯間衝出，將兩人先後強行拖拽進屋，母女兩人被嚇得驚聲尖叫。因事發地不明，目前已有多地警方介入調查。

綜合陸媒報導，攝影機畫面顯示，7月6日18時18分許，一名母親接剛放學的女兒回家。女子背著書包手中提著東西在前面開門，女孩則跟在後面爬樓梯。19分許，就在女子開門的瞬間，一名身著紅色雨衣的男子突然從上一層，飛身衝下樓梯，將女子抱入屋內。小女孩感到害怕，想要關上房門，但雨衣男則快速衝出門把小女孩也拖入屋內。隨後，男子重重把門關上。

▲母女上樓被雨衣男子拖走。（圖／翻攝自影片）

▲母女上樓開門。（圖／翻攝自影片）

兩人遭拖入屋內後，屋內的女子和男子疑似爆發了爭吵，隨後就傳出了孩子的哭聲。事發20分鐘後，也就是18時39分許，一個赤裸著上半身，身上有紋身的男子走出房門，疑似關閉屋外的電表，隨後走進屋內。

兩段影片引起了廣泛網友關注，網友擔心這對母女的安全，怕他們遭遇不測。此後，有網友稱，該影片事發地系廣東省肇慶市廣寧縣。7月12日凌晨2時許，廣寧警方工作人員回應，經過網警部門初步核實，網傳影片事發地並非廣寧。

▲母女上樓被雨衣男子拖走。（圖／翻攝自影片）

▲雨衣男子衝出把母女拖走。（圖／翻攝自影片）

有網友最新爆料稱，在第二段影片中，男子在查看門口電表時，電表上有一個開鎖公司電話，該電話疑似歸屬地為山東濟寧市魚台縣。山東魚台縣公安局工作人員表示，目前，經核實，通過網警調查，排查攝影機畫面，事發地不是魚台縣。

12日中午，據新京報《緊急呼叫》最新報導指出，山東萊陽市警方回應，影片中的成年男女剛剛離婚，兩人離婚之後因協商事情產生矛盾，目前涉事男子已被警方拘留，被拖拽的大人和小孩無大礙。

▲母女上樓被雨衣男子拖走。（圖／翻攝自影片）

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