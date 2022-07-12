　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅：民進黨挑戰一中原則　台海就會狂風暴雨

▲王毅在位於雅加達的東盟秘書處發表政策演講並回答提問。（圖／新華社）

▲王毅在位於雅加達的東盟秘書處發表政策演講並回答提問。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅11日在雅加達東盟（東協）秘書處就堅持開放的區域主義發表政策演講並答問，他被問到台海局勢時表示，台海穩定的定海神針就是一個中國原則。

據《新華社》報導，記者問及當前台海局勢緊張的根源以及如何維護台海和平穩定？王毅回答，歷史和實踐反覆證明，當一個中國原則得到充分認可和認真遵循時，台海就會保持風平浪靜，兩岸就能實現和平發展；而當一個中國原則受到肆意挑戰，甚至遭到破壞時，台海就會陰雲密布，甚至出現狂風暴雨。

王毅表示，當前台海出現的緊張局勢，根源在於台灣民進黨當局放棄了體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸關係和平發展的重要根基，還在「挾洋謀獨」的邪路上越走越遠。同時必須指出，美國則在不斷歪曲和掏空一中政策，企圖玩弄「台灣牌」，干擾阻礙中國的發展進程。

王毅指出，現在都在談要維持「現狀」，什麼是台灣問題的「現狀」？事實一清二楚、明明白白。那就是兩岸同屬一中，台灣是中國領土的一部分，兩岸雖長期政治對立，但中國的國家主權和領土完整從未分割。這就是台海問題的真正現狀，是從古至今沒有改變、也不會改變的現狀。而挑戰破壞這一現狀的恰恰就是主張獨立的民進黨當局，恰恰是企圖「以台遏華」的外部勢力。

王毅強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，維護國家的主權和領土完整是每一個炎黃子孫義不容辭的責任。任何人、任何勢力、任何國家都不要幻想把台灣從中國分裂出去。

王毅指出，一個中國原則也是中國與各國建交的基本原則，構成二戰後國際秩序的組成部分。希望並相信各國都能充分認清「台獨」分裂的嚴重危害性，與中方共同維護好一個中國原則。維護一中原則的態度越鮮明，遏制分裂勢力的措施越有力，台海和平穩定就越有可能，地區的和平繁榮就越有保障。

王毅表示，美國最近多次強調要維護每一個國家的主權和領土完整。考慮到美方以往的紀錄，中方重視美方這一表態，因為這才符合國際關係基本準則和聯合國憲章的宗旨。但有一點必須強調，那就是美國不能搞雙重標準，不能出爾反爾，翻雲覆雨。中國在台灣問題上的主權和領土完整同樣應得到尊重和維護，這也是對美國這個大國國際信譽的檢驗。

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
千元鈔塞屍袋！北市殯儀館驚爆收賄醜聞　化妝師A最多
快訊／國安基金不護盤　台股重挫近350點萬4失守
蔡炳坤「處於深度昏迷狀態」！　腦中風開顱手術1.5小時
快訊／首度鬆口拚連任！侯友宜：尊重黨中央規定全力配合
印尼淫媒網紅再批台灣！　曝移工落跑3原因
餐敘照曝光！蔡炳坤入座面帶微笑　突「向左歪斜」說不出話
蔡炳坤「右側大腦大片出血」急做開顱手術　院方：未來一週是關鍵
LIVE／蔡炳坤腦中風緊急手術搶救　院方最新說明
影片曝！雙煞持棍棒闖社區　孝子管理員遭打爆頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅：民進黨挑戰一中原則　台海就會狂風暴雨

陸6月汽車銷量年增23.8%　產業鏈供應鏈全面恢復

河南3千儲戶維權被暴打！影片遭全網刪除　民眾湧美使館微博求助

正妹一次拔4顆智齒「腫成國字臉」！悽慘模樣網笑翻：好對稱

男童過馬路「失控暴衝」！下秒遭大貨車捲入車底　母一旁目睹全程

吳釗燮酸對岸「貿易武器化」　國台辦：別把防疫措施泛政治化

19歲少年打完籃球狂灌冰飲！5分鐘後「胸口絞痛」猝死

月薪4.4萬元！寺廟徵「資料專員」上百人搶爆　3大條件曝光

派出所出狠招..眾人傻眼　大街公開嫖娼、賣淫者打碼照　

連偷4家！竊賊以為完美犯罪　最後竟栽在「一隻死蚊子」被捕

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

王毅：民進黨挑戰一中原則　台海就會狂風暴雨

陸6月汽車銷量年增23.8%　產業鏈供應鏈全面恢復

河南3千儲戶維權被暴打！影片遭全網刪除　民眾湧美使館微博求助

正妹一次拔4顆智齒「腫成國字臉」！悽慘模樣網笑翻：好對稱

男童過馬路「失控暴衝」！下秒遭大貨車捲入車底　母一旁目睹全程

吳釗燮酸對岸「貿易武器化」　國台辦：別把防疫措施泛政治化

19歲少年打完籃球狂灌冰飲！5分鐘後「胸口絞痛」猝死

月薪4.4萬元！寺廟徵「資料專員」上百人搶爆　3大條件曝光

派出所出狠招..眾人傻眼　大街公開嫖娼、賣淫者打碼照　

連偷4家！竊賊以為完美犯罪　最後竟栽在「一隻死蚊子」被捕

快訊／遭對手撞倒！陳映竹滑輪溜冰摘銅　她世運會奪1銀2銅

北市婦捧19.6萬投資「未上市股票」　行員驚覺「警示帳戶」阻詐

《戰疫堡壘》公開集檢所辛勞　陳時中：把書與選舉連在一起不公平

最像外星人5星座　摩羯活在「高緯度」、天蠍有「他心通」

神鬼女會計4年A走公司1億元　全省狂買10間房還引男友當司機

安倍早看穿中共野心！創造「印太」反制中國　扭轉西方視角影響深遠

統一教爆恐怖洗腦！前教友親揭：10年捐款逾200萬　信徒賣房湊錢

蔡炳坤前腳送醫！柯文哲飯菜吃不下　上台狂致詞還高唱《囚鳥》

山上供稱「1年前就計畫殺害安倍」　統一教會大樓外發現疑似彈孔

Omicron新變種BA.2.75擴散11國！印度指數級增長　美英澳皆淪陷

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

大陸熱門新聞

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

正妹一次拔4顆智齒　腫成國字臉遭嘲笑

河南3千儲戶維權被暴打！民眾湧美使館微博求助

男童過馬路暴衝　遭大貨車捲入車底

月薪4.4萬！寺廟徵資料專員搶爆

女童見「漂亮老師」狂撮合：可以嫁我舅舅　真相讓人笑了

愛犬被賣狗肉店！孕妻殺婆婆報仇

嬤種菜給兒女吃　釀1死3中毒悲劇

383元黯然銷魂飯4塊叉燒1顆蛋　他吃完黯然離去

武漢大學疑似出現「霍亂」！學生肛拭子檢測

1780億存款被消失！河南3千儲戶維權爆流血衝突

派出所出狠招　公布賣淫者打碼照

竊賊以為完美犯罪　最後栽在「一隻死蚊子」

更多熱門

相關新聞

王毅與布林肯會晤開四清單　陸外交部證實

王毅與布林肯會晤開四清單　陸外交部證實

大陸國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9日在印尼峇里島會談，這是兩人自去年10月以來首次面對面會晤，兩人此次會談長達5個小時 。大陸外交部新聞發言人汪文斌11日在記者會上證實，王毅向美方提出了四份清單，「希望美方切實認真對待中方清單，以實際行動兌現拜登總統和美國政府所做的承諾。」

罕見！中美外長5小時會晤

罕見！中美外長5小時會晤

陸警告美「不要葬送台海和平」　外交部：一貫伎倆誇大扭曲

陸警告美「不要葬送台海和平」　外交部：一貫伎倆誇大扭曲

澳洲外長：繼續奉行一中政策

澳洲外長：繼續奉行一中政策

王毅與布林肯會談　指中美須確保兩國關係持續前進

王毅與布林肯會談　指中美須確保兩國關係持續前進

關鍵字：

東協王毅台海

讀者迴響

熱門新聞

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

PChome開門日賺僅1.33萬　詹宏志1句話跟接班人撕破臉

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

許瑋甯淋雨戲收工「搭邱澤愛妻專車」

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

黃嘉千認婚變6天首露面　竇智孔再發聲嘆氣

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是往生者

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面