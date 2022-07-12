王毅：民進黨挑戰一中原則　台海就會狂風暴雨

▲王毅在位於雅加達的東盟秘書處發表政策演講並回答提問。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅11日在雅加達東盟（東協）秘書處就堅持開放的區域主義發表政策演講並答問，他被問到台海局勢時表示，台海穩定的定海神針就是一個中國原則。

據《新華社》報導，記者問及當前台海局勢緊張的根源以及如何維護台海和平穩定？王毅回答，歷史和實踐反覆證明，當一個中國原則得到充分認可和認真遵循時，台海就會保持風平浪靜，兩岸就能實現和平發展；而當一個中國原則受到肆意挑戰，甚至遭到破壞時，台海就會陰雲密布，甚至出現狂風暴雨。

王毅表示，當前台海出現的緊張局勢，根源在於台灣民進黨當局放棄了體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸關係和平發展的重要根基，還在「挾洋謀獨」的邪路上越走越遠。同時必須指出，美國則在不斷歪曲和掏空一中政策，企圖玩弄「台灣牌」，干擾阻礙中國的發展進程。

王毅指出，現在都在談要維持「現狀」，什麼是台灣問題的「現狀」？事實一清二楚、明明白白。那就是兩岸同屬一中，台灣是中國領土的一部分，兩岸雖長期政治對立，但中國的國家主權和領土完整從未分割。這就是台海問題的真正現狀，是從古至今沒有改變、也不會改變的現狀。而挑戰破壞這一現狀的恰恰就是主張獨立的民進黨當局，恰恰是企圖「以台遏華」的外部勢力。

王毅強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，維護國家的主權和領土完整是每一個炎黃子孫義不容辭的責任。任何人、任何勢力、任何國家都不要幻想把台灣從中國分裂出去。

王毅指出，一個中國原則也是中國與各國建交的基本原則，構成二戰後國際秩序的組成部分。希望並相信各國都能充分認清「台獨」分裂的嚴重危害性，與中方共同維護好一個中國原則。維護一中原則的態度越鮮明，遏制分裂勢力的措施越有力，台海和平穩定就越有可能，地區的和平繁榮就越有保障。

王毅表示，美國最近多次強調要維護每一個國家的主權和領土完整。考慮到美方以往的紀錄，中方重視美方這一表態，因為這才符合國際關係基本準則和聯合國憲章的宗旨。但有一點必須強調，那就是美國不能搞雙重標準，不能出爾反爾，翻雲覆雨。中國在台灣問題上的主權和領土完整同樣應得到尊重和維護，這也是對美國這個大國國際信譽的檢驗。