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不要出人命就好！溫泉會館女經理找園丁教訓前男友　2人為錢翻臉

▲▼ 。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

▲邵男受胡女指使砸車傷人，被胡女以2萬元打發深感受辱，向其恐嚇取財遭法院判刑3月。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市谷關溫泉區某溫泉會館的胡姓女總經理，不滿前男友有新歡，指示公司一名邵姓園丁砸毀前男友的車輛以及將其打到受傷住院，邵男允諾，便找人砸車、跟監胡的前男友；後來胡女給付2萬元打發邵男，邵深感受辱，嗆聲胡女須在3日內給他50萬元，並於公司LINE群組恐嚇「我會讓妳後悔一輩子」，胡女因此提告，法官依恐嚇取財未遂罪，將邵男判刑3月、得易科罰金9萬元。

判決指出，邵男在該溫泉會館擔任園藝，胡女則是會館總經理。胡女因認為與前男友感情遭第三者介入，2020年10月15日起陸續要求邵男代為教訓前男友與其新歡，指示邵砸車及將前男友打至住院2個月，還說「不要出人命就好」，邵男遂找人砸車及跟蹤胡女前男友。

至同年11月3日，包括跟監車資、餐費等，邵男支出不少費用，胡女主動提出支付費用，遭邵拒絕，但後來邵男認為工作屢遭胡女刁難，改口要求胡女出錢，不過胡女僅願出資2萬元，而邵男認多日來支出費用遠遠超過2萬元，深感遭到羞辱，便要胡女在3天內準備50萬元給他，更向胡女表示「辦事費也好、封口費也好，給妳3天時間，超過3天、我直接找妳爸要」、「超過3天我會讓妳後悔莫及」等語，還在公司LINE群組辱罵胡女「變態的老女人、嚴重的精神分裂」。

案經胡女提告，邵男於法官審理時坦承犯行，但胡女卻否認教唆被告教訓其男友及第三者，惟法官勘驗2人LINE對話，發現確實記載胡女如何教唆邵男教訓其前男友、第三者，邵男也時常回報最新進度，胡女甚至要求邵男教訓前男友時錄影讓其觀覽，罪證確鑿。

法官審酌，雖邵男行為使被害人心生畏怖及貶損其在社會上所保持之人格尊嚴及社會評價，但考量胡女事後忘恩負義，藉工作刁難，情緒控管欠佳，致使邵男一時失慮而犯案，惡性非重，並且坦承犯行，可見悔意，依恐嚇取財未遂罪將邵判刑3月、得易科罰金9萬元。

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