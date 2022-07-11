快訊／落跑部長？　陳時中自稱「自由業」：我從事的職務沒有任期

記者袁茵／台北報導

距離2022九合一選舉剩下不到5個月，民進黨10日選對會拍板通過，建議徵召衛福部長陳時中參戰台北市長，但卻被外界質疑是「落跑部長」。陳時中11日下午受訪時回應，自己從事的職務「沒有任期」，進到政務官體系裡面是「自由業」，「隨時可以來，隨時可以走」。

▲ 民進黨台北市黨部張茂楠就職典禮。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中參選台北市長後，11日上午約9時20分左右以衛福部長身份，與行政院長蘇貞昌一同抵達前日本首相安倍晉三追悼會現場；而陳時中也於同天下午請假，預計下午2時50分出席公開的首場選舉行程，參與民進黨台北市黨部第19屆主委張茂楠、評召林萬賀暨執評委就職典禮。

針對被外界批評「落跑」一事，陳時中受訪時表示，自己人生的座右銘是「盡責」，從以前幫別人助選、輔選等任何方面，他都仗著一顆「盡責的心」，怎麼樣盡一個市民、國民的責，至於當政務官也是義無反顧，希望能對國家、社會有所貢獻。

陳時中強調，關於所謂的落跑，「我所從事的職務，都是沒有任期的。換句話說，並不是要在這一期裡面當4年、3年或5年，我進到政務官體系裡面是自由業，進入政務官之後基本上是沒有任期的，根據長官需要、我們能力做最恰如其分的安排，隨時可以來、隨時可以走，任務到了就接下來、任務完成就離開。」

最後，陳時中說，其他人自己有自主的任期，到底有沒有落跑，要把這想清楚，「我是沒有這個問題」。

媒體追問，是否覺得疫情方面做得很盡責？陳時中回應，「我至少盡心盡力、問心無愧。」