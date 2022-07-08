揹5kg裝備半夜狂追通緝犯　熱心騎士霸氣一句「車借你」助警逮人

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原警方日前巡邏時發現，半夜1點多還有人在銀行外的ATM提款，覺得有異，要上前盤問時，男子拔腿就跑，警方全副裝備重達5公斤，一路狂追，而男子卻是一身輕裝，一下子就拉開距離，員警幸好途中借用民眾機車繼續追趕，幾分鐘後即逮捕身揹3條通緝的31歲柯姓男子，訊問後將他解送歸案。

▲▼豐原警方身揹5公斤裝備，半夜狂追順利逮捕「三條通」男子。（圖／民眾提供，下同）

豐原警分局豐原派出所副所長曹志瑋、警員朱師緯日前半夜巡邏，途經中正路合作金庫豐中分行時，見1名男子在ATM提款機前，神色慌張，不時左右張望，行跡鬼祟，尤其半夜領錢令人懷疑，要上前盤查時，該男子突然拔腿狂奔，雙警見狀急起直追。

朱師緯、曹志瑋在後窮追不捨，跑了幾分鐘後即氣喘吁吁，男子已經跑遠，因為員警身上除了配槍外，還有手銬、防彈衣等裝備，重達5公斤，還好有機車騎士經過，曹志瑋大喊「帥哥，機車載我！」熱心騎士連忙停車說「車借你，我在這裡等你回來！」曹立即跨上機車如虎添翼，迅速追上嫌犯，將柯逮捕到案帶回偵訊。

柯姓男子揹負3條通緝，分別是新竹地院的毒品通緝、屏東地檢、新北地檢的詐欺通緝，並在身上查獲金融卡11張、詐欺現金10萬1600元，警方訊後依毒品通緝、詐欺通緝、違反《洗錢防制法》等罪嫌移送偵辦，並積極溯源追查詐騙集團上游。