淡水百年古蹟開趴！穿「牛仔風」免費入館　包船賞夕陽限量開搶

▲淡水古蹟博物館開趴，只要穿牛仔風或穿戴相關配件就能免費入場。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

淡水古蹟博物館即將開趴，週末7/16在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「光音淡水－白宮牛仔瘋派對」，當天還有帥氣的騎警隊來助陣，而民眾只要裝扮成西部牛仔，或有牛仔元素的衣服、帽子、鞋子或配件等，即可免費入館。

淡水古蹟博物館將於7/16（六）下午4點至5點在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「光音淡水－白宮牛仔瘋派對」，只要民眾裝扮成西部牛仔或有牛仔元素的衣服、帽子、鞋子或配件等，即可免費入館，符合裝扮資格者再加入粉絲專頁或追蹤Instagram，還贈送1張抽獎券，將送出價值1000元至3000元不等的美式餐廳餐劵5張。

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▲民眾裝扮成西部牛仔或有牛仔元素的衣服、帽子、鞋子或配件等，即可免費入館。（圖／淡水古蹟博物館）

除了主題裝扮外，派對還邀請新北市政府警察局騎警隊、歌手Aivee Hsu（徐悠語）及吉他演奏家Andy Ferris 演出美國鄉村風格音樂，猶如一秒到美國，替整場派對增添氣氛。

▲▼派對還邀請新北市政府警察局騎警隊、歌手Aivee Hsu（徐悠語）演出。（圖／淡水古蹟博物館）

另外，場場秒殺的「音悅遊艇賞古蹟」將於7/13（三）中午12時開放搶購7/31（日）的情人節場次，有別於前2場的遊程，船上將會有浪漫的布置，一路飽覽百年古蹟與河岸兩旁的美景，還能在船上欣賞無敵夕陽美景，每人收費300元，每船限量40位，額滿為止，詳細內容可上淡水古蹟博物館官方網站查詢。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年，除了搭配年度主題及文化節慶推出的特展活動外，接下來7/23、7/30連續兩週六，將在淡水紅毛城分別舉辦「好景聲動野餐趣」及「古堡ＤＪ夜店趴」主題活動。