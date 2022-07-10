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「斷頭」MacBook都有人買？　網友DIY變「類Mac Mini」直呼CP值超高

▲▼斷頭MacBook。（圖／翻攝自什麼值得買論壇）

▲斷頭MacBook。（圖／翻攝自什麼值得買論壇）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果MacBook一直是不少人愛用的筆電，但萬一螢幕壞了，可要花不少錢才能修理好，沒想到有網友突發奇想，竟然特別買了一台「斷頭版」的Macbook，直接把它的下半身當作「類Mac Mini」來用，重點市還真的可以正常使用，讓網友覺得非常驚奇，直呼「CP值太高」。

有一名網友在中國論壇發文表示，由於看到同事用iPhone和Mac之間共享照片，他也覺得非常羨慕，但由於公司用Windows系統，怕花了大錢還不適應，但就算買二手的Macbook也不便宜，因此突發奇想，決定買一台沒有螢幕的斷頭版Macbook來DIY。

最後這名網友買了一台13寸MacBook Pro 2.4GHz i5版本，配8G內存，廠商還很佛心的免費升級256G固態硬碟，最後他花了1300元人民幣（約台幣5800元），當他收到後，立刻就用轉機線連上電視，沒想到還真的成功了，也沒出現什麼使用上的問題。

這名網友也表示，經過他測試，鍵盤觸控板功能正常，各個接口也都能正常使用，WiFi、藍牙信號良好，外接音響聲音也沒問題，不管是重裝系統，還是系統檢測，還是正常使用，都沒有因為沒有原裝螢幕出現任何BUG，也沒有因為換了固態硬碟出現問題。完全是一台正常的MacBook pro。

▲▼斷頭MacBook。（圖／翻攝自什麼值得買論壇）

▲斷頭MacBook接上螢幕後，竟然還是能正常使用。（圖／翻攝自什麼值得買論壇）

這名網友甚至還因為覺得連1080P的螢幕，顆粒感太明顯，因此為他的斷頭Macbook買了一個2K的螢幕，效果還非常好，但他還是建議大家可以直接買4K的，可以避免很多麻煩。

不過雖然CP值超高，花近6000元就可以享受一台Macbook Pro，但這名網友還是奉勸，雖然花小錢體驗蘋果生態，還附贈原裝鍵盤觸控板，CP值非常高。但他認為斷頭Macbook只能算是數位愛好者的玩具。畢竟是拆掉部分重要零件的MacBook，可靠度和耐用度完全無法控制，最好不要當主要的電腦來使用。

這名網友也說，這台斷頭Macbook另一個優點，就是能自帶話題。每次在辦公室拿出這個斷頭Macbook操作，都會吸引同事來圍觀，紛紛表示「這也行?」、「還有這種操作?」 。

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