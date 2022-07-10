懷抱強烈殺意！山上徹也計畫七夕「槍殺安倍」　曾尾隨至岡山

▲山上徹也對於安倍晉三懷抱著強烈殺意。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日慘遭槍殺身亡，41歲的凶嫌山上徹也向警方透露行兇動機，表示不滿安倍過去曾為某「宗教團體」在國內宣傳，導致母親身陷其中、甚至捐款到破產。警方調查後發現，山上徹也對安倍的殺意非常強烈，早在安倍7日前往岡山造勢時，就不斷跟蹤、調查現場地勢。

根據日媒《Sponichi Annex》，奈良縣警方認為山上徹也對於安倍晉三懷抱著強烈且明顯的殺意，目前正展開調查，其實安倍晉三8日前往奈良助選非常臨時，遲至七夕（7日）晚間才做出如此決定，雖然對於住在奈良的山上徹也而言，無非是利於行兇的一大優勢，不過早在安倍前幾場的造勢活動中，便能見到山上徹也的身影。

警方調查，安倍晉三7日晚間曾前往岡山縣岡山市北區的市民會館為同黨候選人造勢，甚至在講台上發表約10分鐘的個人演說，當時山上徹也便跟蹤安倍的行程，一同來到造勢現場。

▲安倍晉三幫自民黨岡山縣議員參選人小野田紀美站台，山上徹也認為密閉空間無法有利於行兇。（圖／翻攝自安倍推特）

岡山的造勢現場約有2300人，雖然現場並沒有檢查入場人員的隨身行李，因此沒有揪出可疑人士。不過警方研判，當時山上徹也認為該造勢現場畢竟是室內密閉空間，無法利於行兇，因此最後取消在岡山槍殺安倍的計畫。

山上徹也透露，用來槍殺安倍晉三的槍枝皆於今年春季完成製造。其實，安倍晉三的行程平常並未被公開，不過直到最近，為了能確保自民黨在參議院選舉取得過半席次，來自全國各地的候選人邀請安倍出席造勢活動，也因此安倍的造勢行程被隨之公開，對於追蹤安倍甚久的山上徹也而言，有著更充分的時間計劃如何犯案。

▲山上徹也埋伏安倍背後 。（圖／翻攝自推特）

安倍晉三也曾於6月28日前往奈良縣進行街頭演說，警方研判山上徹也可能在該日觀察是否有機會行兇，目前正在確認山上徹也當天的行蹤。

山上徹也最終選擇長40公分、高20公分，口徑更大的雙管自製手槍，雖然射程較短，但殺傷能力強大，山上徹也距離安倍背後僅數幾公尺。