快訊／午後雨彈開炸！3縣市大雨特報　防雷擊強陣風

▲氣象局預報，今日降雨主要在山區及近山區平地。（資料照／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

氣象局15時35分發布大雨特報。氣象局提醒，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（9日）南投、雲林及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區

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▲大雨特報。（圖／氣象局）

根據氣象局預報，今日高壓增強，各地為晴朗炎熱的天氣，白天各地高溫普遍為33至35度，局部溫度會再更高一些，預估在大台北、雲林以南至屏東地區及宜花東都有36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線也偏強，有到過量甚至危險等級。降雨方面，午後還是有雷陣雨發展的機會，不過降雨範圍縮小、時間更短暫，主要降雨是在山區及近山區的平地。

下週日至下週二（10日至12日）太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，白天各地普遍來到34、35度左右，局部溫度會再更高一些，有36度以上高溫出現的機率，且近中午前後紫外線偏強，外出的朋友務必要做好防曬並多補充水分；午後在各山區有局部短暫雷陣雨的機會，降雨範圍縮小、較短暫。

氣象局指出，下週南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，當中有熱帶系統發展的機率，而強度以及路徑變化大，仍需持續觀察。

