快訊／安倍晉三遺體抵達東京家中！　8小時車程愛妻相伴

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，遺體在當天晚上開始解剖，直到9日凌晨才結束，而屍檢結果也證實，死亡原因為失血過多。而載著安倍遺體的靈車9日清晨從奈良的醫院出發，稍早已經抵達東京家中。

▲安倍晉三生前力挺的自民黨議員高市早苗（右）在東京宅邸前對安倍靈車鞠躬致意。（圖／路透）

▲安倍晉三靈車稍早抵達東京住家。（圖／翻攝自AP直播）

安倍晉三的妻子安倍昭惠8日接獲丈夫遇刺消息後，隨即從東京趕往奈良探視，怎知當她到院8分鐘後，安倍就宣告死亡。而她9日上午也跟著移靈車隊一同返回東京，儘管低頭不語，但仍可看出面露憔悴。

消息人士透露，安倍晉三的守靈儀式將等到參議院選舉後的11日舉辦，葬禮則會在12日舉行，預計僅開放家屬參加。而首相岸田文雄8日晚間召開記者會時也表示，雖然目前大家還沒有餘力去考慮其他事情，但是安倍晉三身為對日本有極大貢獻的前首相，當局與自民黨會盡全力探討國葬事宜。

▼安倍昭惠面色憔悴。（圖／路透社）







►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》