快訊／安倍晉三遺體抵達東京家中！　8小時車程愛妻相伴

記者王佩翊／編譯
日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，遺體在當天晚上開始解剖，直到9日凌晨才結束，而屍檢結果也證實，死亡原因為失血過多。而載著安倍遺體的靈車9日清晨從奈良的醫院出發，稍早已經抵達東京家中。
▲安倍晉三生前力挺的自民黨議員高市早苗（右）在東京宅邸前對安倍靈車鞠躬致意。（圖／路透）
【速報】安倍元首相を乗せた車 自宅に到着https://t.co/McYiYexOow— 日テレNEWS (@news24ntv) July 9, 2022
8日、選挙応援中に銃で撃たれ死亡した安倍元首相の遺体が、さきほど、東京都内の自宅に到着しました。安倍元首相の遺体をのせ、9日朝、奈良県内の病院を出発した車は9日午後、東京・渋谷区にある自宅マンションに到着しました。 pic.twitter.com/9yMl6XYSqq
▲安倍晉三靈車稍早抵達東京住家。（圖／翻攝自AP直播）
安倍晉三的妻子安倍昭惠8日接獲丈夫遇刺消息後，隨即從東京趕往奈良探視，怎知當她到院8分鐘後，安倍就宣告死亡。而她9日上午也跟著移靈車隊一同返回東京，儘管低頭不語，但仍可看出面露憔悴。
消息人士透露，安倍晉三的守靈儀式將等到參議院選舉後的11日舉辦，葬禮則會在12日舉行，預計僅開放家屬參加。而首相岸田文雄8日晚間召開記者會時也表示，雖然目前大家還沒有餘力去考慮其他事情，但是安倍晉三身為對日本有極大貢獻的前首相，當局與自民黨會盡全力探討國葬事宜。
▼安倍昭惠面色憔悴。（圖／路透社）
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