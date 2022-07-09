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從紐約地鐵看「車廂廣告設計」！　江孟芝：簡單易懂就是好的廣告

▲▼ 。（圖／江孟芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲世大運的捷運車廂包覆廣告，游泳池賽道設計 。（圖／江孟芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下亦同）

網搜小組／綜合報導

本文由旅美設計師江孟芝授權提供。

身為設計師，想跟大家分享這次紐約地鐵的全車包覆設計，也讓所有台灣人跟紐約人都可以一窺幕後的設計思考與流程。

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在我八月底確定接到這個案子的時候，我先做一份前端設計策略的分析與研究，長達30頁的投影片。什麼是設計策略呢？就是在設計之前，必須做足所有的功課，研究之前案例、確認方向、尋找對的元素與好的創意。這些研究，不僅幫助設計師解決問題，同時也幫助客戶了解什麼是好的廣告與不好的廣告，讓彼此都有共識往共同的目標前進。

什麼是好的車廂包覆廣告？

先從台灣人最熟悉的2017年世大運說起好了。世大運的捷運車廂包覆廣告中，最有名的就是游泳池賽道設計。

這張圖沒有一個字，沒有一句Slogan，甚至沒有世大運的logo，但是造成轟動，連CNN都來報導。為什麼呢？因為創意如果好，根本不用說明一個字，大家感覺到氣氛、新鮮、有趣，自然無聲勝有聲。在設計上，它所使用的元素也是簡單的，地面是游泳池賽道圖案，牆面是觀眾席的圖片無限重複與延伸，一眼就讓人明白這是游泳池，乾淨俐落，簡單易懂，這就是一個好的廣告。

為什麼車廂包覆廣告必須要簡單？

大眾運輸工具平常不是像照片裡通通沒人（你所看見的照片，是我為了避開人潮，晚上11點去拍的），平常它長這樣。

▲▼ 。（圖／江孟芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲尖峰時段人潮。

地鐵上形形色色的人事物，本來就會造成視覺上的雜亂，加上地鐵上移動率很高，大家來來去去，在車廂內停留時間不常，所以重點是如何在很短的時間內達到最強烈的效果。

如果旁邊廣告很複雜、文案落落長、細節瑣碎不易了解，根本沒有人會注意（就算他們很無聊也不會去讀廣告文字，寧願低頭滑手機），因此車廂包覆廣告都是以下兩個原則為主：

1. 大膽創意，最好不用文字也能快速了解！

2. 無限重複的圖騰創造強烈的視覺感：人多也不會被擋到看不見、從任何門口進來都是重點。

成功的車廂廣告

案例一：ABC經典電視劇影集Roseanne

今年三月美國廣播公司（ABC）為了宣傳新的電視影集Roseanne《胖妞羅珊》，做了地鐵S線的車廂包覆廣告，把整節車廂變成是電視劇裡的場景：羅斯安家的客廳。

▲▼ 。（圖／江孟芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲外車廂設計：劇名在每節車廂都重複兩次。

▲內車廂設計：重複的沙發圖騰跟相框。（圖／江孟芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲內車廂設計：重複的沙發圖騰跟相框。

外車箱只有劇名Roseanne，並在車廂最旁邊放ABC的LOGO。內車廂車體牆面跟座位都是仿造羅斯安家，一個字都沒有，更別說一句解說了。

▲頭頂廣告知道是哪裡嗎？像框上面有一排文字，那就是頭頂廣告。（圖／江孟芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲頭頂廣告知道是哪裡嗎？像框上面有一排文字，那就是頭頂廣告。

頭頂廣告還是重複兩次的劇名Roseanne + ABC LOGO + 一行小字：「Same Cast. New Episodes. Tuesday March 27」，其他就什麼都沒有了。沒有任何劇情介紹、沒有官方網址、沒有社群媒體。

▲整面車廂的展開圖。

▲整面車廂的展開圖。

但只要坐過這台車，你一定不會忘了那溫馨懷舊的沙發跟無限洗腦的劇名，讓這齣美劇精準地置入每個人的腦中，好奇地立刻想要去查查看這經典家庭喜劇影集到底在演什麼。

車廂廣告不是教科書，包山包海包你吃到飽。
車廂廣告是引起動機，只要引起大眾的注意和興趣，就是最好的行銷方式。

案例二：Marvel推出蜘蛛人電玩廣告


▲Spider Man外車廂設計。

▲Spider Man外車廂設計。

我特別喜歡蜘蛛人這款極簡的風格，一片通紅，只有三個元素：蜘蛛人本身、Spider Man標準字、Marvel標誌，大器的不得了。我記得我第一次看到的時候好震撼，這完美地詮釋了少即是多(The less is more)的概念。

越少的資訊，反而幫助聚焦，讓你只讀重要訊息。

▲內車廂展示。

▲內車廂展示。

車廂的內裝，整面牆跟座椅都是一個紅色用到底。座椅上蜘蛛的ICON無限重複、頭頂廣告就是遊戲畫面跟公司Logo。

在蜘蛛人的方形廣告區域，以一模一樣的設計在車廂中重複出現。其中它四個角落分別是這款遊戲相關的四個公司Logo，加上正中間的Marvel標誌就有五個Logo。Spider Man標準字下面只有一行小字：「Septerm 7 2018. Only on PlayStation。」，

這個車廂就這樣，沒有其他資訊露出了。

疑？難道他們設計師偷懶嗎？花大錢連背景都沒有設計嗎？連遊戲是什麼都沒有好好介紹？時間匆促來不及規劃嗎？當然不是啊！美國廣告公司聰明的要死，The less is more。

什麼訊息都有，卻什麼都看不見；用最精簡的語言，反而表達越深刻
說穿了就是他們不要東一點安打、西一點安打，但是都沒有得分那種。他們要一支全壘打、滿貫砲，給我全場站起來那種熱血沸騰的感覺，把球打進你的心裡！

整場球賽你可能不記得投手投了幾個變化球、外野幾次飛撲救援、打擊幾次上壘成功，但是你會記得那支再見全壘打、比賽逆轉勝的時刻。廣告就是這樣，用一球決勝負、用一節車廂的時間讓你過目不忘

一個好的設計師就像一個投手一樣，球球精準到位，用最少的球，解決最多的打者，這就是專業與功力。用最精簡的內容去打動人心，其實才是最難的。

蜘蛛人這節包覆廣告，在紐約造成很大的迴響，所有廣告人跟紐約客都在討論它，是近幾年來我最喜歡的S線地鐵包覆設計。

▲蜘蛛人S線車廂的角落。

▲蜘蛛人S線車廂的角落。

案例三：Tropicana Orange Juice(OJ) 純品康納鮮果汁

我喜歡這個廣告，因為顏色很明亮、內容言簡意賅。「NYOJ」就是：「New York Orange Juice：屬於紐約人的鮮果汁。」

▲外車廂以產品圖片跟品牌LOGO為主。

▲▼外車廂以產品圖片跟品牌LOGO為主。

▲▼ 。（圖／江孟芝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

整體設計不拖泥帶水、以鮮果汁的顏色貫穿裡外設計，搭配一句Slogan在車廂裡外：「Grab a mini bottle. 」那時候純品康納推出迷你瓶裝，方便大家通勤時攜帶，用一瓶純品康納開啟美好的一天。

為了這次的列車，他們在Twitter上舉辦活動，凡事用Hashtag #worstmorningever 分享自己的早上悲慘遭遇，就有機會得到一整年份的純品康納鮮果汁，讓新鮮果汁洗刷過去的陰霾，讓人每日早晨都開朗明亮。當然，額外的推廣宣傳會在社群軟體裡進行，不會讓用過多的資訊在地鐵中混淆視聽，使得設計頭重腳輕，讓整體的視覺保持純粹、乾淨的橙果印象，亮麗的金黃在晦暗的地鐵中絕對讓你無法忽視它的存在。

這樣的紐約地鐵包覆設計，不勝枚舉。在前端的設計調查與策略中，我不僅研究地鐵S線的廣告，連紐約其他路線與車廂的廣告都有比較，甚至連其他國家的地鐵或是捷運包覆設計，也一起考察與參考，多達十幾個案例分析。這邊就不一一個別論述了，以上的案例就可以讓你們了解包覆車廂設計的大方向以及概念。

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關鍵字：

廣告設計捷運車廂江孟芝

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