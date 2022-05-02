拒米其林「秘密客」評鑑　北市粵菜名店「鍋氣」提告吞敗理由曝

▲「鍋氣」餐廳委任律師，向米其林表達拒絕受評鑑的意見。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

台北知名粵菜餐廳「鍋氣」前年發函要求《米其林指南》不得派「秘密客」上門消費，也不准對餐廳發表評鑑，《米其林》認為莫名其妙收到律師函、不受尊重所以不回應，「鍋氣」委任律師提告請求「侵害防止」，並對媒體批《米其林》傲慢，台北地院審理認為美食評鑑屬於言論自由，「鍋氣」提告的主張無稽也不足取，判「鍋氣」敗訴，可上訴。

北市知名日本料理餐廳「磯勢」去年（2021年）也提出相同訴訟，捍衛自身不受《米其林指南》派「秘密客」評鑑的權利，以免侵害餐廳經營理念，北院審理認為《米其林指南》並沒壟斷言論市場，反而「磯勢」要求限制「秘密客」用餐評鑑，屬於濫用權利而於法無據，判「磯勢」敗訴，磯勢」已上訴高院二審審理中。

「鍋氣」位於北市大安區敦化南路一段，是國亨公司經營的預約制粵菜餐廳，店名英文字「WOKHEI」就是「鑊氣」的粵語音譯，代表用大火炒鍋保留食材原味、帶出色香味俱全的精華，餐廳並從新加坡敦聘有40年粵菜料理資歷的主廚溫國輝駐店坐鎮，名氣響亮，在Google開放的評論裡，「鍋氣」有27則評論、平均3.3星。

▲北市知名粵菜餐廳「鍋氣WOKHEI」主廚溫國輝。（圖／翻攝「WOKHEI 」官網）

本案源於「鍋氣」前年（2020年）發函《米其林指南》的法國總部，表達不認同米其林評鑑美食方式，包括標準不明確、過程不透明、評審員（秘密客）來歷不明，因此拒絕被列入米其林的評鑑。

由於法方或駐台據點都沒回應，國亨公司去年提起「禁止為一定行為」訴訟，主張捍衛自身締約自由人格權「侵害防止」，要求《米其林指南》不得派「秘密客」到「鍋氣」用餐與發表評鑑，或至少在溫國輝擔任「鍋氣」主廚期間，米其林密探不得上門用餐，也不准對「鍋氣」發表任何評鑑、推介或推薦。

米其林在台委任律師抗辯指出，「鍋氣」對不特定公眾提供餐點服務，消費者到「鍋氣」用餐多半匿名、不會被過濾身分，所以就算「秘密客」上門，也跟一般消費大眾相同，是基於餐飲服務而和「鍋氣」成立消費關係。

米其林強調，「秘密客」不會向餐廳表明身分，是為了確保評選公正，沒有不法意圖，更沒要求餐廳做出「配合」或「參加」評鑑的行為，《米其林指南》出版至今，在餐飲界享有一定公信力，受言論自由保護，且僅公布正面評論，不會公布評鑑落選的店家，何況從沒對「鍋氣」發表任何評論。

《米其林指南》在許多國家已成公認的餐廳、美食權威評論，不少餐廳以獲得米其林星等推薦為榮，更可藉此鍍金增加人氣，2017年來台發行至今，每次公布評鑑結果，總引起消費者跟進嚐鮮。

法官審理認為，米其林所派「秘密客」到餐廳用餐，身分如同一般消費者，基於本身用餐體驗發表評論，受言論自由的保障，「鍋氣」雖指無法辨識秘密客身分而不能拒絕對方用餐，以致影響本身締約自由，但餐廳與顧客的買賣契約，建立於餐點跟價格是否合意，而不是顧客是誰、會不會做評論。

法官指「鍋氣」無法舉證曾被《米其林指南》發表評論，或正要被評鑑，提告要求禁止對方做一定行為，主張內容「無稽、洵無足取」，更無從同意「防止侵害」，因此判國亨公司敗訴，可上訴。

至於被國亨委任律師向媒體批評收信不回是「傲慢」，米其林委任律師出庭表示：「任何人無故收受他方以律師名義發函告知拒絕前去用餐，顯然會感到極不受尊重，遑論回函給發函者」。