　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒米其林「秘密客」評鑑　北市粵菜名店「鍋氣」提告吞敗理由曝

▲「鍋氣」餐廳委任律師，向米其林表達拒絕受評鑑的意見。（圖／記者羅志華攝）

▲「鍋氣」餐廳委任律師，向米其林表達拒絕受評鑑的意見。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

台北知名粵菜餐廳「鍋氣」前年發函要求《米其林指南》不得派「秘密客」上門消費，也不准對餐廳發表評鑑，《米其林》認為莫名其妙收到律師函、不受尊重所以不回應，「鍋氣」委任律師提告請求「侵害防止」，並對媒體批《米其林》傲慢，台北地院審理認為美食評鑑屬於言論自由，「鍋氣」提告的主張無稽也不足取，判「鍋氣」敗訴，可上訴。

北市知名日本料理餐廳「磯勢」去年（2021年）也提出相同訴訟，捍衛自身不受《米其林指南》派「秘密客」評鑑的權利，以免侵害餐廳經營理念，北院審理認為《米其林指南》並沒壟斷言論市場，反而「磯勢」要求限制「秘密客」用餐評鑑，屬於濫用權利而於法無據，判「磯勢」敗訴，磯勢」已上訴高院二審審理中。

「鍋氣」位於北市大安區敦化南路一段，是國亨公司經營的預約制粵菜餐廳，店名英文字「WOKHEI」就是「鑊氣」的粵語音譯，代表用大火炒鍋保留食材原味、帶出色香味俱全的精華，餐廳並從新加坡敦聘有40年粵菜料理資歷的主廚溫國輝駐店坐鎮，名氣響亮，在Google開放的評論裡，「鍋氣」有27則評論、平均3.3星。

▲▼北市知名粵菜餐廳「鍋氣WOKHEI」主廚溫國輝 。（圖／翻攝「WOKHEI 」官網）

▲北市知名粵菜餐廳「鍋氣WOKHEI」主廚溫國輝。（圖／翻攝「WOKHEI 」官網）

本案源於「鍋氣」前年（2020年）發函《米其林指南》的法國總部，表達不認同米其林評鑑美食方式，包括標準不明確、過程不透明、評審員（秘密客）來歷不明，因此拒絕被列入米其林的評鑑。

由於法方或駐台據點都沒回應，國亨公司去年提起「禁止為一定行為」訴訟，主張捍衛自身締約自由人格權「侵害防止」，要求《米其林指南》不得派「秘密客」到「鍋氣」用餐與發表評鑑，或至少在溫國輝擔任「鍋氣」主廚期間，米其林密探不得上門用餐，也不准對「鍋氣」發表任何評鑑、推介或推薦。

米其林在台委任律師抗辯指出，「鍋氣」對不特定公眾提供餐點服務，消費者到「鍋氣」用餐多半匿名、不會被過濾身分，所以就算「秘密客」上門，也跟一般消費大眾相同，是基於餐飲服務而和「鍋氣」成立消費關係。

米其林強調，「秘密客」不會向餐廳表明身分，是為了確保評選公正，沒有不法意圖，更沒要求餐廳做出「配合」或「參加」評鑑的行為，《米其林指南》出版至今，在餐飲界享有一定公信力，受言論自由保護，且僅公布正面評論，不會公布評鑑落選的店家，何況從沒對「鍋氣」發表任何評論。

《米其林指南》在許多國家已成公認的餐廳、美食權威評論，不少餐廳以獲得米其林星等推薦為榮，更可藉此鍍金增加人氣，2017年來台發行至今，每次公布評鑑結果，總引起消費者跟進嚐鮮。

法官審理認為，米其林所派「秘密客」到餐廳用餐，身分如同一般消費者，基於本身用餐體驗發表評論，受言論自由的保障，「鍋氣」雖指無法辨識秘密客身分而不能拒絕對方用餐，以致影響本身締約自由，但餐廳與顧客的買賣契約，建立於餐點跟價格是否合意，而不是顧客是誰、會不會做評論。

法官指「鍋氣」無法舉證曾被《米其林指南》發表評論，或正要被評鑑，提告要求禁止對方做一定行為，主張內容「無稽、洵無足取」，更無從同意「防止侵害」，因此判國亨公司敗訴，可上訴。

至於被國亨委任律師向媒體批評收信不回是「傲慢」，米其林委任律師出庭表示：「任何人無故收受他方以律師名義發函告知拒絕前去用餐，顯然會感到極不受尊重，遑論回函給發函者」。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
大安區重大竊案！　500萬現金放家裡被偷走
急診室塞爆！　醫急了：別為了PCR ，忘了别人要CPR
連爆Omicron亞變種！　學者警告「突變速度未減緩」傳染力
「做愛可改運」性侵2次！　神棍唬弄人妻：保持快樂就會生效
比報足跡有意義！　他「1畫面」驚呆認證：APP真的有用
快訊／郭子乾驚傳確診！　緊急停工
張兆志植髮7000根！狠砸57萬變身　網驚：認不出來
美股暴跌將血洗台股？　金管會主委舉「遛狗理論」回應了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

PO網爆：小吃店只能看中X電視　專欄作家「杜撰傳述」下場出爐

北市富商領500萬現金藏書櫃遭竊　外傭喊冤：不是我...警追內鬼

合歡西峰3登山客迷路受困　警消冒雨低溫漏夜入山順利尋獲

「包包掉地上」OL半夜驚醒　繼續睡到天亮...睜眼發現可怕事實

醫美診所涉詐貸　生意差...幫人偽造「手術課程」拿走一半錢

拒米其林「秘密客」評鑑　北市粵菜名店「鍋氣」提告吞敗理由曝

誆「做愛可改運」性侵2次！　神棍唬弄人妻：保持快樂就會生效

迎新宿營「拔毛獻祭」　他遭學長姊霸凌：榨的油可以生超大的火

屏東自小客暗夜高速衝撞！紅綠燈「斷頭」落地　駕駛搶救中

像流沙吞人！移工遭麥堆掩埋喪命　南消二大隊提升搶救能力

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

陸無人車竟自動向前開　穿越馬路巧停商店門口

PO網爆：小吃店只能看中X電視　專欄作家「杜撰傳述」下場出爐

北市富商領500萬現金藏書櫃遭竊　外傭喊冤：不是我...警追內鬼

合歡西峰3登山客迷路受困　警消冒雨低溫漏夜入山順利尋獲

「包包掉地上」OL半夜驚醒　繼續睡到天亮...睜眼發現可怕事實

醫美診所涉詐貸　生意差...幫人偽造「手術課程」拿走一半錢

拒米其林「秘密客」評鑑　北市粵菜名店「鍋氣」提告吞敗理由曝

誆「做愛可改運」性侵2次！　神棍唬弄人妻：保持快樂就會生效

迎新宿營「拔毛獻祭」　他遭學長姊霸凌：榨的油可以生超大的火

屏東自小客暗夜高速衝撞！紅綠燈「斷頭」落地　駕駛搶救中

像流沙吞人！移工遭麥堆掩埋喪命　南消二大隊提升搶救能力

BNT要來了+小孩緊張　家長臨時抽單！桃園兒童疫苗接種首日現況曝

PO網爆：小吃店只能看中X電視　專欄作家「杜撰傳述」下場出爐

美國「M109A6自走砲」軍售案生變　因受產線排擠影響

俄兵搶1.5億農業機具　Z字軍車運千里到車臣！才知鎖住不能用

台、日4／29現「黃金交叉」　前台大醫苦笑：離迪士尼更近了？

陸第一網紅李子柒「被迫改名？」　停更290天後大反擊

北市富商領500萬現金藏書櫃遭竊　外傭喊冤：不是我...警追內鬼

解放軍外銷塞爾維亞FK-3防空系統首亮相　3導彈連即可全域防禦覆蓋

網疑「看幾間房後再下定？」　他曝：一種人連房都沒看就買

急診室塞爆！　醫見1狀況急了：別為了PCR ，忘了別人要CPR

社會熱門新聞

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

餐廳老闆夫妻身亡　員工自責痛哭

13年前女設計師遭剪髮性侵成袋屍　他撕開驚見臉孔

過馬路遭輾畫面曝！北市男遭4車撞擊慘死　

妻戰2男影流出　夫怒告真相更驚人

南橫超震撼「類停車場」畫面曝

18歲先有後婚　雙寶媽當酒店妹：婆家沒把我當人看

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

宿營「拔毛獻祭」　慘遭學長姊霸凌

台大博士生校內被撞重傷　肇事女駕駛身分曝光

情敵見面殺紅眼！　前任砍現任「大腿濺血」

做愛改運？神棍唬弄人妻：保持快樂就會生效

更多熱門

相關新聞

米其林指南新增「新入選餐廳」

米其林指南新增「新入選餐廳」

《米其林指南》有新的推薦名單！在每年年度的發布會之前，米其林指南每月將先即時新增部分「新入選」的餐廳名單，米其林評審員將每月分享台灣值得推薦的餐廳新名單。首次新增4月13日上線，之後將固定在每個月第二個星期三發布於《米其林指南》網站以及app上。

NCC評鑑媒體 可結合國際趨勢出新招

NCC評鑑媒體 可結合國際趨勢出新招

台南首創優質旅館評鑑36業者通過

台南首創優質旅館評鑑36業者通過

基層法官拒絕監督　烏龍判決氾濫

基層法官拒絕監督　烏龍判決氾濫

吉兆割烹壽司一星主廚台南分享心法

吉兆割烹壽司一星主廚台南分享心法

關鍵字：

米其林指南鍋氣評鑑締約自由

讀者迴響

熱門新聞

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

她隔離擔心愛犬暴食　監視超心疼

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

餐廳老闆夫妻身亡　員工自責痛哭

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面