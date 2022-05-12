2022春季「龍泉烏龍茶」競賽出爐　特等和頭等獎得主全姓黃

▲2022春季「龍泉烏龍茶」競賽出爐。（圖／龍潭區農會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

產製於桃園市龍潭區的「龍泉茶」，曾獲全國10大經典名茶的殊榮，也是臺灣地區目前僅存惟一以「桶球機」製作的清香型半球形烏龍茶。為延續該特色茶產業，龍潭區農會於11、12日兩天，辦理龍潭區春季龍泉烏龍茶評鑑競賽，優勝成績今日揭曉，除了特等和頭等獎得主全是「黃姓茶農」，獲得二等和三等的20名茶農，黃姓茶農即佔9位。

龍潭區農會總幹事湯明吉表示，龍潭區茶園面積約有500公頃，龍潭台地因紅土層的排水性良好、氣候溫和有霧，十分適合種植茶樹，加上緯度較高，氣溫較為冷涼，因此所產製之清香型部分發酵茶，香氣撲鼻，飄而不膩，滋味圓滑鮮爽富活性，因此茶葉品質特色與中南部中海拔茶區所產製之茶葉，毫不遜色，前總統李登輝於民國72年更命名為龍泉茶。

今年因雨量足、氣候條件良好，因此除產量較高外，茶菁條件也很不錯。雖然因缺工，龍泉茶大都以機械採收，但龍潭地區茶農針對部分發茶萎凋攪拌等製程掌握得宜，因此茶葉散發清新或濃郁的花香，茶湯色澤蜜黃帶油光，滋味甘醇，且價格十分親民，值得消費者嘗

龍潭區農會辦理龍潭區春季龍泉烏龍茶評鑑競賽，透過分級包裝為品質把關，讓消費者安心、放心購買優質龍泉好茶，經為期兩天評鑑競賽，優勝名單如下：

特等獎：黃啟佳。頭等獎：黃黑龍、黃勝隆：黃啟佳。

二等獎：黃謙隆、江秀英、黃黑龍、尚好茗茶、謝新景、廖文男、謝和宗、黃啟佳、黃縉錡。三等獎：鍾明學、申章增、徐福鉅、黃謙隆、江秀英、黃黑龍、尚好茗茶、謝和宗、黃勝隆、黃啟佳、黃縉錡。