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安倍外祖父「62年前也遇刺」　歷史內幕曝光！受傷5天後下台

▲▼安倍晉三,安倍晉三2022.7.8遭槍擊。（圖／路透社）

▲安倍晉三流血倒地後被緊急送醫。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

前日本首相安倍晉三今（8）日遭近距離槍擊，目前意識不明、心肺機能停止。事實上，安倍的外祖父、前首相岸信介也曾遇刺，當年他被右翼份子荒牧退助刺傷，5日後他下台，結束3年半的執政。

安倍晉三今在奈良街頭演講時，突遭42歲的山上徹也從背後3公尺處以手槍射擊，左胸中彈倒地。消息引發國際震驚，而他的外祖父岸信介在任職首相期間，也曾遭到攻擊。

當年，岸信介為了與美國修訂《美日安保條約》，激起日本革新派與保守派的鬥爭。1960年5月19日，日本眾議院要投票表決，是否承認新的安保條約，但執政黨與在野黨一直沒取得共識，會議從早開到深夜，國會外也聚集大批抗爭團體。

▲▼ 日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三演說時遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

那晚10點多，執政黨議長清瀨一郎派出五百警力進入議場，強行趕走主要反對黨的議員，並在他們缺席的情況下，宣布開會並進行投票，到了凌晨12點多，修改後的安保條約在未經辯論的情況下，以口頭表決快速通過。

岸信介的行為激怒日本民眾，就連保守派媒體也呼籲他辭職，直到7月14日，岸信介參加自民黨新任總裁池田勇人招待會時，被右翼團體「大化會」成員荒牧退助刺傷，並於5天後下台。

拉回安倍晉三遭槍擊一事，日本總務省消防廳稍早證實，前首相安倍晉三除了已知的左胸皮下出血外，右頸也中彈，目前仍持續搶救中。另有醫師認為，如果心肺停止太久，恐怕意識更難以恢復。

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