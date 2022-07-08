安倍晉三中槍命危！　美駐日大使「悲痛震驚」：他是美國堅定盟友

記者張方瑀／綜合報導

前日本首相安倍晉三8日在奈良市發表演說時遭槍擊，目前搶救狀況不明。美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）對此表達悲痛與震驚。

▲美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）。（圖／達志影像／美聯社）



日本參議院選舉前兩天，安倍晉三8日前往奈良發表演說，豈料才開講約1分鐘隨即中彈。美駐日大使易曼紐在聲明表示，對此感到相當悲痛與震驚，並強調，「安倍晉三是日本傑出的領導人和美國堅定的盟友，美國政府與美國人民替安倍、他的家人與日本人民祈福。」