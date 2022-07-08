安倍晉三蓋藍布送醫畫面曝光！　街頭助選演說中彈性命垂危

▲日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊送醫。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日上午遭到槍擊心肺停止，據日媒富士新聞網消息，安倍性命垂危。已知他當時正在奈良市幫自家候選人助選，在路邊發表演說，但卻遇上槍擊事件。如今有更多案發現場的畫面曝光。

日本當地時間11時30分左右，安倍就站在奈良市的近鐵大和西大寺車站北口，幫自民黨籍參議院候選人助選，現場當時約有30人左右。怎知男性嫌犯山上徹也來到現場後，先是在現場觀察一陣子之後，接著從安倍晉三後方開槍。

據傳安倍胸部、脖子均中彈，流血送醫，處於昏迷狀態。日本政府相關人士也稍早也證實，安倍有生命危險。

據NHK報導，警方捕獲的嫌犯是來自奈良市的山上徹也，今年40多歲，他目前已因謀殺未遂罪名在現場被捕，槍也遭到扣押，但犯案動機目前未知。目擊者指出，安倍在開始演講的1、2分鐘後，現場就傳出2聲槍響，安倍在第2槍的時候，倒地流血，並在送院後失去意識。