美議員訪台…解放軍宣布「在台灣周邊軍演」：統一是絕對要實現的

▲解放軍多艘艦艇早前赴東海實戰訓練。（圖／翻攝自東部戰區官微）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸解放軍東部戰區8日表示，東部戰區近日在「台島周邊海空域」，組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。東部展區強調，時刻保持高度戒備，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。此外，對於美國聯邦參議員訪台，大陸國防部也回應，祖國統一是絕對要實現的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。

據大陸解放軍東部戰區微信公眾號8日發布的訊息，該戰區發言人施毅說，近來，美方在台灣問題上動作不斷，給「台獨」分裂勢力撐腰打氣，這完全是徒勞的，只會擾亂台海和平、加劇地區緊張。

施毅接著表示，「台灣是中國的一部分」。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加强練兵備戰，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。

此外，對於美國聯邦參議員史考特（Rick Scott, R-FL）今天（7日）率團訪台3天，大陸國防部回應，美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係的政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係，加劇台海地區局勢緊張升級，中方對此堅決反對。針對美台勾連挑釁惡劣行徑，中國人民解放軍東部戰區於近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

大陸國防部強調，台灣問題純屬中國內政。祖國統一是絕對要實現的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰，採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。