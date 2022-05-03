解放軍多艘艦艇赴東海實戰訓練　PO圖文稱「時刻準備戰鬥」

▲東部戰區多型艦艇亮劍東海。（圖／翻攝自東部戰區官微）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸海軍遼寧艦航母編隊正進入西太平洋水域訓練之際。解放軍東部戰區3日發布稿件稱，由溫州艦、德陽艦等多艘艦艇組成的編隊，赴東海某海域進行多項多科目實戰化訓練。戰區稱，「東海水兵，時刻準備戰鬥！」

東部戰區微信公眾號發文表示，近日，東部戰區海軍某護衛艦支隊在東海某海域進行多科目實戰化訓練，檢驗艦艇間協同作戰水準，強化指揮員作戰指揮能力。

根據當天的訓練預案，溫州艦剛抵訓練海區，就在雷達發現不明空中目標，並向編隊發起攻擊。編隊隨即拉響戰鬥警報，官兵迅速進入戰鬥狀態。各艦在接收目標態勢後，綜合運用雷達、光電系統跟蹤鎖定來襲目標。

鎖定目標後，德陽艦迅速發射干擾彈進行防禦規避，在干擾彈的掩護下，編隊各艦綜合分析戰場態勢，迅速調整航向，組織副炮射擊，各副炮手精準鎖定迅速射擊，成功攔截空中目標。

接著，艦隊再度發現敵情。編隊指揮員立即命令主炮部位，對水面目標進行攻擊 。之後，溫州艦主炮部位快速鎖定目標，並實施精準打擊。

戰鬥過程中，德陽艦損管警報響起，前機艙1號主機燃油管破裂起火。指揮員立即啟動全艦損管預案，前機艙戰位人員組織滅火，中損管隊支援滅火，快速有效地完成了損管處置工作。

報導稱，此次海上訓練，編隊緊貼使命任務，聚焦作戰對手、突出實戰條件，進行包括主炮對海攻擊、副炮對空防禦與跟蹤監視等10多項多科目實戰化訓練，幫助官兵進一步練強打贏本領、練硬戰鬥作風。