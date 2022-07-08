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《不能說的秘密》定情鋼琴現身！北流辦「秘密制服日」變裝看展

▲▼電影《不能說的·秘密》15週年，片中兩人定情的古董鋼琴，如今在臺北流行音樂中心文化館大廳展出。（圖／臺北流行音樂中心）

▲《不能說的·秘密》片中的定情古董鋼琴，如今在臺北流行音樂中心文化館大廳展出，黃韻玲也穿上制服響應。（圖／臺北流行音樂中心）

記者林育綾／台北報導

周杰倫與桂綸鎂主的演電影《不能說的·秘密》至今已15週年，而片中兩人定情的古董鋼琴，如今在臺北流行音樂中心文化館大廳展出，館方還特別在即日起至8月31日舉辦「秘密制服日」，邀民眾也穿上制服與古董鋼琴拍照打卡、回憶電影情節，還可享有常設展門票9折優惠！

▲▼電影《不能說的·秘密》15週年，片中兩人定情的古董鋼琴，如今在臺北流行音樂中心文化館大廳展出。（圖／臺北流行音樂中心）

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▲電影《不能說的·秘密》15週年，片中兩人定情的古董鋼琴，如今在臺北流行音樂中心文化館大廳展出。（圖／臺北流行音樂中心）

《不能說的．秘密》為周杰倫首部自編自導自演的電影，當年不僅風靡亞洲，更掀起一股彈琴風潮，許多人還原貫穿全片的「時空穿越曲」Secret 與四手聯彈場景，讓作品被視為經典神片，除了扣人心弦的情節、男女主角自然生動的演技外，古董鋼琴更為其中的靈魂象徵。

這台知名品牌美森翰林（Mason & Hamlin）的CC-94型音樂會用三角鋼琴，為鋼琴領域的專家首選，琴身與琴腿的細緻雕花，展現古典音樂及現代樂器少有的華麗與浪漫。而這台充滿魔力的古董鋼琴，如今於北流文化館大廳展出，讓影迷終於有機會一睹風采。

▲▼電影《不能說的·秘密》15週年，片中兩人定情的古董鋼琴，如今在臺北流行音樂中心文化館大廳展出。（圖／臺北流行音樂中心）

▲充滿魔力的古董鋼琴，如今將於北流文化館大廳展出。（圖／臺北流行音樂中心）

為使影迷更身歷其境，北流特別舉辦「秘密制服日」，邀請民眾穿著學生制服來看琴！展出首週，北流董事長黃韻玲也穿上制服響應，她笑說，穿起制服便回想起青春歲月，《不能說的．秘密》是大家的青春，歡迎大家一起來北流開啟回憶之旅。

▲▼電影《不能說的·秘密》15週年，片中兩人定情的古董鋼琴，如今在臺北流行音樂中心文化館大廳展出。（圖／臺北流行音樂中心）

▲北流董事長黃韻玲也穿上制服響應，邀請大家一起開啟回憶之旅。（圖／臺北流行音樂中心）

即日起至8月31日，凡出示穿制服與古董鋼琴拍照打卡的畫面，即可享有北流常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》門票9折優惠。此外文化館內特展廳，也同步展出《吉卜力動畫大師—高畑勲展》特展，詳細活動資訊可至北流臉書專頁查詢。

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