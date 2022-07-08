快訊／Novavax開打、入境放寬4萬人有餘額？　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/8）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心昨起放寬單週入境上限至4萬人，本週尚餘多少返台名額？下午有望公布。另外，6/30抵台的50.4萬劑Novavax疫苗，今起也有部分縣市開打，是否能再度催動高齡者打氣？下午記者會有望說明最新接種情況。

食藥署通過Novavax適用於18歲以上成人間隔3周施打兩劑，每劑0.5毫升，而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家拍板，Novavax疫苗接種對象，18歲以上民眾可接種基礎劑、基礎加強劑，以及第1次、第2次追加劑（也就是一般人的第3劑、第4劑），且可和其他廠牌交替接種。

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中央流行疫情指揮中心7日再鬆綁邊境管制措施，調整入境總人數為每週4萬人次；另外，自7月14日起，國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，但入境旅客之居家檢疫天數等措施不變。另要求境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

本土疫情穩定趨緩，昨日增3萬1364例，較前一天下降9.1%，今日是否能跌破3萬例，下午有望揭曉。此外，自6/27起就不再固定主持記者會的指揮官陳時中，昨日在記者會前30分鐘臨時決定出席，並宣布兩大邊境鬆綁政策，但被問及解散指揮中心、是否參選台北市長等議題，均未正面回應。下午陳時中是否有望再度復主持，還有待記者會前公布。