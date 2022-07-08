夏綠蒂小公主超會撒嬌！奶音「1句話」讓凱特王妃秒融化＋心疼

▲凱特王妃透露三個孩子中，夏綠蒂最會撒嬌。（左圖／達志影像／美聯社，右圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）和威廉王子（Prince Willims）上（6）月結束了英國女王盛大的白金禧後，公開行程滿檔，除了出席溫布頓網球錦標賽，緊接著出席了溫莎大公園的馬球會，不過3位王子和公主並未同行，夫妻倆看似暫時拋開小孩自由自在，但凱特王妃透露，其實她對孩子們深感內疚。

綜合外媒報導，凱特王妃日前接受與英國親子作家喬凡娜弗萊徹（Giovanna Fletcher）的Podcast節目「Happy Mum、Happy Baby」邀約，訪問她身為皇室媽媽與孩子們相處的經驗及心得。她向作家表透露三個孩子中，就屬夏綠蒂最會撒嬌，也最喜歡霸占媽媽，每次都讓自己招架不住女兒的可愛。

▲凱特王妃表示自己盡量會做到每日送孩子們去上學。（圖／路透）

凱特王妃也分享早晨日常，她會盡可能地在每天早上都親自送夏綠蒂、喬治、路易到學校，但若是她因要務在身而無法抽身接送孩子時，夏綠蒂便會用那萌萌的奶音撒嬌說，「媽咪，妳怎麼可能不送我們去上學？」每次聽到這句話，凱特王妃的內心都會立刻融化，並充滿內疚感。

凱特也表示，要拒絕孩子真的是非常難，尤其是要看到那失望的小表情，真的非常心疼，「我身為一個母親其實內心有著深深的內疚，我無法撒謊。」她補充說道，「尤其我每次要前往海外訪問時，內心真的都非常掙扎，我很難離開寶貝孩子們」，這代表著有好幾個早上都無法親自送孩子們去上學。

▲凱特也強調自己更在乎的是陪伴的質，而不是量。（圖／達志影像）



經過上個月路易小王子在白金盛會的表情包事件，多數人看出凱特王妃對於孩子的耐心，她在節目中也深深省思，「身為一名職業婦女，這是一個永久的挑戰，你的內心會不斷地在拉扯，並且時常質疑自己的判斷和決定，而這一切從生下孩子那一刻就開始了。」凱特王妃也強調，自己更注重陪伴的質而不是量，她希望和孩子在一起的每一刻都是全心全意，能讓孩子感受到自己滿滿的愛意及呵護。

▲上月路易小王子於白金盛會上扮鬼臉一事，讓凱特王妃受到兩極化評論 。（圖／路透）