　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夏綠蒂小公主超會撒嬌！奶音「1句話」讓凱特王妃秒融化＋心疼

▲▼ 英國威廉王子與凱特王妃愛女夏綠蒂公主。（左圖／達志影像／美聯社，右圖／路透）

▲凱特王妃透露三個孩子中，夏綠蒂最會撒嬌。（左圖／達志影像／美聯社，右圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）和威廉王子（Prince Willims）上（6）月結束了英國女王盛大的白金禧後，公開行程滿檔，除了出席溫布頓網球錦標賽，緊接著出席了溫莎大公園的馬球會，不過3位王子和公主並未同行，夫妻倆看似暫時拋開小孩自由自在，但凱特王妃透露，其實她對孩子們深感內疚。

綜合外媒報導，凱特王妃日前接受與英國親子作家喬凡娜弗萊徹（Giovanna Fletcher）的Podcast節目「Happy Mum、Happy Baby」邀約，訪問她身為皇室媽媽與孩子們相處的經驗及心得。她向作家表透露三個孩子中，就屬夏綠蒂最會撒嬌，也最喜歡霸占媽媽，每次都讓自己招架不住女兒的可愛。

▲凱特王妃表示自己盡量會做到每日送孩子們去上學。（圖／路透）

▲凱特王妃表示自己盡量會做到每日送孩子們去上學。（圖／路透）

凱特王妃也分享早晨日常，她會盡可能地在每天早上都親自送夏綠蒂、喬治、路易到學校，但若是她因要務在身而無法抽身接送孩子時，夏綠蒂便會用那萌萌的奶音撒嬌說，「媽咪，妳怎麼可能不送我們去上學？」每次聽到這句話，凱特王妃的內心都會立刻融化，並充滿內疚感。

凱特也表示，要拒絕孩子真的是非常難，尤其是要看到那失望的小表情，真的非常心疼，「我身為一個母親其實內心有著深深的內疚，我無法撒謊。」她補充說道，「尤其我每次要前往海外訪問時，內心真的都非常掙扎，我很難離開寶貝孩子們」，這代表著有好幾個早上都無法親自送孩子們去上學。

▲凱特也強調自己更在乎的是陪伴的質，而不是量。（圖／達志影像）

▲凱特也強調自己更在乎的是陪伴的質，而不是量。（圖／達志影像）

經過上個月路易小王子在白金盛會的表情包事件，多數人看出凱特王妃對於孩子的耐心，她在節目中也深深省思，「身為一名職業婦女，這是一個永久的挑戰，你的內心會不斷地在拉扯，並且時常質疑自己的判斷和決定，而這一切從生下孩子那一刻就開始了。」凱特王妃也強調，自己更注重陪伴的質而不是量，她希望和孩子在一起的每一刻都是全心全意，能讓孩子感受到自己滿滿的愛意及呵護。

▲路易王子扮鬼臉 。（圖／路透）

▲上月路易小王子於白金盛會上扮鬼臉一事，讓凱特王妃受到兩極化評論 。（圖／路透）

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面
安倍遇刺離世！　曾po文曬「台灣鳳梨」大讚超好吃
安倍中槍身亡！　她列挺台事蹟：誰是真正朋友一看就知
快訊／戴資穎再度擊敗辛度！　收對戰7連勝挺進4強
安倍晉三離世　日本史上「在位最久首相」！出身背景超狂
安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走
安倍晉三中槍不治！日本暫無推遲選舉計劃　自民黨選舉活動持續
快訊／安倍晉三身亡！　搶救後宣告不治
安倍晉三「槍擊現場還原」　30名特警在場！中彈5分鐘才拿到A
兇嫌連開2槍最新畫面　網見時間差氣炸：維安反應也太慢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安倍遇刺「微博炸出一片慶祝聲浪」！　 胡錫進發文被秒灌爆

台日友好！安倍晉三曾po文「曬台灣鳳梨」大讚超好吃

安倍晉三離世　日本史上「在位最久首相」！出身背景超狂

引擎突然故障「空中飛行5秒」急速下墜　小飛機驚險迫降高速公路

安倍晉三中槍不治！日本暫無推遲選舉計劃　自民黨選舉活動持續

快訊／安倍晉三搶救後宣告不治！　享壽67歲

外星人曾來地球？百年前神秘岩畫　驚見「頭大四肢超細」異種

安倍臉書湧萬人祈禱平安　最近一篇發文還在幫別人集氣加油

槍手稱動機「無關政治思想」　就是不滿安倍！不斷重複無意義話語

安倍晉三「槍擊現場還原」　30名特警在場！中彈後5分鐘才拿到AED

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

安倍遇刺「微博炸出一片慶祝聲浪」！　 胡錫進發文被秒灌爆

台日友好！安倍晉三曾po文「曬台灣鳳梨」大讚超好吃

安倍晉三離世　日本史上「在位最久首相」！出身背景超狂

引擎突然故障「空中飛行5秒」急速下墜　小飛機驚險迫降高速公路

安倍晉三中槍不治！日本暫無推遲選舉計劃　自民黨選舉活動持續

快訊／安倍晉三搶救後宣告不治！　享壽67歲

外星人曾來地球？百年前神秘岩畫　驚見「頭大四肢超細」異種

安倍臉書湧萬人祈禱平安　最近一篇發文還在幫別人集氣加油

槍手稱動機「無關政治思想」　就是不滿安倍！不斷重複無意義話語

安倍晉三「槍擊現場還原」　30名特警在場！中彈後5分鐘才拿到AED

積家神還原浮世繪名作　翻轉錶殼雙面都有驚喜

球后山口茜連兩週輸給世界31位印尼小將　大馬大師賽8強止步

SCFI本周小跌1.41%、歐線因大船加入運價微跌　後續看好秋冬商品運輸

安倍晉三遭槍擊不治　國民黨「失去了一位好朋友」：致上最高敬意

安倍身亡、日圓急升　外媒憂「日央行寬鬆貨幣政策恐失去支持」

快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面

陸籍駐日評論員「哽咽」直播　陸網出征：中日友好安倍做了啥？

安倍遇刺「微博炸出一片慶祝聲浪」！　 胡錫進發文被秒灌爆

台日友好！安倍晉三曾po文「曬台灣鳳梨」大讚超好吃

氣質御姐陪吃情人餐！全台首創「矽膠娃娃」咖啡館夜深不再怕寂寞

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

國際熱門新聞

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

即／安倍晉三「疑心跳停止」急救中

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

更多熱門

相關新聞

路易小王子新表情包！女王白金盛會上頻扮鬼臉

路易小王子新表情包！女王白金盛會上頻扮鬼臉

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70周年的「白金盛會」（Platinum Jubilee pageant），迎來多方人士共襄盛舉，4歲的小王子路易（Prince Louis）在活動過程中，頻頻對媽媽凱特扮鬼臉，引來民眾兩極反應，部分人認為鬼靈精怪的小路易非常可愛，不過也有人認為凱特與威廉兩人管教不當。

凱特王子妃低調參加恐攻紀念活動

凱特王子妃低調參加恐攻紀念活動

海景套房開價98萬賣　2大抗性讓近40年屋主忍痛賠售

海景套房開價98萬賣　2大抗性讓近40年屋主忍痛賠售

夏綠蒂與媽媽穿「母女裝」萌翻網

夏綠蒂與媽媽穿「母女裝」萌翻網

春夏5雙「小白鞋」超生火

春夏5雙「小白鞋」超生火

關鍵字：

Kate Middleton凱特王妃夏綠蒂

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

即／安倍晉三「疑心跳停止」急救中

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面