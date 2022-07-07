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道士變院士！李豐楙為研究道教爬刀梯「唯一有道士資格院士」

▲▼新科中研院士李豐楙同時具道士身分。（圖／翻攝自中研院人文講座影片）

▲新科中研院士李豐楙是中研院唯一有道士資格的院士。（圖／翻攝自中研院人文講座影片）

記者許敏溶／台北報導

中央研究院今（7日）公布第33屆院士19位暨3位名譽院士，其中人文及社會科學組3位新院士當中，現為中研院中國文哲研究所兼任研究員的李豐楙（音同冒），曾獲得政大傑出校友獎，為歷年第一位研究道教宗教理論而獲得院士資格的首例，特別的是，李豐楙為研究道教，走過刀梯、還拜師成為道士，成為中研院唯一有道士資格的院士。

現年75歲的李豐楙，現為中研院文哲所兼任研究員，學歷為政大中國文學所碩博士，也是今年新科院士中，少數由本土培育的院士，李豐楙曾獲得國科會（現科技部）優等獎與傑出獎，北京大學宗教文化研究院虛雲講座等榮譽。

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▲▼新科中研院士李豐楙同時具道士身分。（圖／翻攝自中研院人文講座影片）

▲新科中研院士李豐楙同時具道士身分。（圖／翻攝自中研院人文講座影片）

李豐楙研究道教文學數十年，在道封制下的道教信仰與儀式、台灣道壇與地方社會、謫凡神話與明清小說等方面都有重要貢獻，特別的是，李豐楙為深入道教文化，還拜師成為台灣少數的「道士教授」，更在收藏民俗文物過程中，逐步擴展道教研究的邊疆，讓理論與實踐同軌並行。

對於為何要成為道士，李豐楙曾提及，在調查過程中發現，要是不拜道士為師，道士很多事情不外傳，或者只講一部份，但拜師後成為弟子，就會分享更深入的東西，也因此，李豐楙爬過刀梯，最後拜師成為道士，成為中研院唯一有道士資格的院士，後來成為道士後，真的獲得許多珍貴的行內資料，也問到外人不方便知道的訊息。

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關鍵字：

李豐楙中研院道士資格院士

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