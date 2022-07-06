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許藍方官司慘敗判賠50萬！疑遭解約揭心聲「謝謝前公司提拔」

▲許藍方。（圖／翻攝自臉書／許藍方博士 Dr. Gracie）

▲法官6日判許藍方須賠償50萬。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士Dr.Gracie）

記者閔文昱、隋昊志／綜合報導

「最美性學博士」許藍方2021年捲入小三疑雲，近日開庭結果出爐，她遭判須賠償精神慰撫50萬元，全案仍可上訴。而除了官司慘輸，許藍方近日還在IG發文寫下「謝謝前公司提拔」，疑與經紀公司「TVBS頂尖事務所」已解約。對此，許藍方前經紀人也出面回應了。

許藍方被控與已婚醫師學長康鈞尉有曖昧，此事重創許藍方形象，她日前出庭時就宣稱，打官司花光積蓄、戶頭只剩7000多元沒錢請律師，而她近期也在IG透露，8月後經紀公司所經營的YT頻道「Dr. She研究所」將不再更新，影片會改在自己的頻道「許藍方博士 Dr. Gracie」上架，呼籲粉絲訂閱她個人經營的頻道，這樣「影片點閱才會是我的收入」。

▲許藍方表示，經紀公司所經營的YT頻道「Dr. She研究所」將不再更新。（圖／翻攝自YouTube／Dr. She研究所、許藍方博士 Dr. Gracie）

▲許藍方表示，經紀公司所經營的YT頻道「Dr. She研究所」將不再更新。（圖／翻攝自YouTube／Dr. She研究所）

另外，許藍方也在文中hashtag表示「非常感謝前公司對我的付出與提拔」，疑似已與經紀公司「TVBS頂尖事務所」解約。對此，許藍方前經紀人表示，因藍方有自己的生涯規劃，因此雙方日前已和平協議解約，經紀公司給予誠摯的祝福，也謝謝過去藍方的配合與付出。

針對法院判決，許藍方稍早也在臉書發表聲明，表示尊重法官判定民事結果，同時提出5點說明回應，強調和學長康男無情感關係及肢體接觸，將對此提出刑事訴訟。

▲許藍方表示，經紀公司所經營的YT頻道「Dr. She研究所」將不再更新。（圖／翻攝自YouTube／Dr. She研究所、許藍方博士 Dr. Gracie）

▲許藍方個人YT頻道「許藍方博士 Dr. Gracie」。（圖／翻攝自YouTube／許藍方博士 Dr. Gracie）

許藍方聲明如下：

1、本人和康先生無情感關係和肢體接觸，也無私密照、裸照一事，劉小姐於新聞上的聲明指出的私密照，康先生在庭上作證時已否認；而劉小姐提交證據的部分照片並不是本人，本人的照片則是歷年來皆公開在社交平台的照片，我方已針對此事提出刑事名譽誹謗訴訟。


2、對方所提供之證據均為「txt文字檔」，無line訊息原始檔，詢問專家後，已於庭上告知法官「無原始檔的line轉出txt檔」可透過電腦或手機假造。


3、對方一開始即提出1000萬和解金要求，並非如對方所說，有嘗試聯繫無回應，也非直接提告，期間康先生透過公共電話無來電顯示表示：「不處理1000萬是想上新聞嗎？」對方卻在本人於庭上告知法官此事後，寫書狀矢口否認。以下為對方之書狀，及我方當時代為出席之曾律師的民事證人陳述狀，已於一式三聯提供給法官、對方、本人存留各一份。


4、網路上所謠傳「許藍方的私密照或影片」已於110年11月27日於警察局與警方共同確認，證實為小玉硬碟中的換臉影片。


5、期間，本人接受當時經紀公司TVBS團隊的媒體事業部主管狄志為建議，將原本的曾耀賢律師更換成與公司有合作關係的劉韋廷律師，律師費全由本人負擔，並已支付完畢。

事情至今正式告一段落，唯以上述事證陳述。本人會持續在教育工作上努力，謝謝一路上支持與相信我的朋友。


感謝所有的發生，造就現在的我。

以上 許藍方

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