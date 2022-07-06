許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　鹹濕對話惹惱正宮下場出爐

▲許藍方經營個人YouTube頻道談性學話題，被稱為「最美性學博士」。（圖／翻攝自《頂尖事務所》YouTube頻道）

記者黃哲民／台北報導

號稱「最美性學博士」的知識型網紅許藍方，去年被爆料與已婚醫師學長康鈞尉傳緋聞，遭康男的醫師妻子劉友臻提告求償300萬元，許藍方多次公開撇清，台北地院日前最後一次開庭，許藍方首度鬆口受訪，宣稱打官司花光積蓄、戶頭只剩7000多元沒錢請律師，她哽咽仍否認與康男不倫，不過她事後挨酸「裝窮」，法官今判許藍方須賠償精神慰撫50萬元，可上訴。

雙方今天都沒到庭聆判。現年38歲、至今單身的許藍方，2016年從電視台益智問答節目出道，2020年辭去教職專心經營個人YouTube頻道，不但有漂亮外表與大方談吐，還能面不改色講述性學知識與話題，很快就建立起專業形象走紅，因她有護理學博士學歷，被稱為「最美性學博士」。

▲最美性學博士許藍方被指與已婚醫師學長康鈞尉傳緋聞，遭正宮劉友臻提告求償，出庭哽咽受訪。（資料照／記者黃哲民攝）

《鏡週刊》去年（2021年）8月根據自稱正宮劉友臻的閨蜜爆料，披露許藍方和康鈞尉前年（2020年）9月間傳出不倫戀，報導並曝光許、康之間露骨對話，包括「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「高潮再高潮」等語。

此事重創許藍方形象、演藝事業一度跌到谷底，不過許藍方此時與男藝人王少偉傳出若有似無的交往，維繫許藍方在媒體的能見度，加上她所擅長的性學話題實在吸睛，很快重新凝聚人氣復活，不過康妻提告要求她賠償300萬元並公開道歉，雙方欠缺協商與交集，官司纏訟膠著期間，許藍方的代言與通告也受到影響。

▲許藍方努力甩開緋聞事件影響。（圖／翻攝《許藍方博士Dr.Gracie》粉專）

許藍方始終否認與康鈞尉有任何不倫關係，全案從去年11月起共開庭6次，雙方還曾一起出庭正面對決，但和解始終沒談成。許藍方日前在北院最後一次開庭時隻身出庭，被媒體詢問為何律師沒有陪同，她順勢首度鬆口受訪，表示因這個事件打官司花光積蓄，戶頭只剩7000多元，付不起律師費，為了不負債所以解任律師，自己出庭。

許藍方當天還有別於平日套裝幹練裝扮，以T恤搭配長褲的樸素穿著現身，她聲稱大家都知道她很敢講性學話題，所以本案媒體披露的露骨簡訊，很自然就被外界認定是她跟康男調情所講，但這些簡訊來自康男交給正宮的對話紀錄，都是純文字檔（txt檔），不是對通訊軟體直接翻拍或截圖，真實性很可疑。

▲與最美性學博士許藍方傳緋聞的醫師康鈞尉，曾和妻子劉友臻一起到台北地院出庭。（資料照／記者黃哲民攝）

許藍方說，純文字檔的內容是可以被刪改的，她苦於時隔1年才被媒體報導，這期間她手機遺失，無從提供原始檔案比對內容，也難以解釋當時對話的情境。她表示，事發至今，輿論對她已有先入為主的負面看法，她又拿不出證據反駁，所以始終沒受訪澄清，更怕說了之後，再被責罵利用媒體資源傷害正宮。

許藍方說著說著，還紅了眼眶狀似無限感慨，語氣也哽咽起來，身旁友人趕緊遞面紙給她拭去眼角淚光。她說不懂這件事怎會演變成1個男人（指康男）出來講一講，2個女人就告成一團，「他（康男）跟誰去摩鐵開房，關我屁事！不是我！」請法官依法判決，她另對《鏡週刊》提告，希望檢方能還她清白。