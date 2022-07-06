　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

許藍方不倫學長判賠50萬！5點聲明反擊　揭正宮索討1000萬內幕

▲▼許藍方臉書照片。（圖／翻攝《許藍方博士Dr.Gracie》粉專）

▲「最美性學博士」許藍方發表5點聲明強調自白。（圖／翻攝《許藍方博士Dr.Gracie》粉專）

記者黃哲民／台北報導

「最美性學博士」許藍方被控與已婚醫師學長康鈞尉有曖昧，經康妻劉友臻提告求償300萬元，台北地院今判許藍方須賠償精神慰撫50萬元，還可上訴，許藍方今透過經紀人表示，收到判決書再決定是否上訴，但她強調，康男出庭證稱彼此沒拍過性愛影片與照片，更沒互傳不雅自拍照，她自認清白，謝謝一路支持與相信她的朋友，並「感謝所有的發生，造就現在的我」。

許藍方今在電視節目錄影，和律師都沒到庭聆判，僅透過經紀人以5點書面聲明簡短回應一審判決結果。經紀人表示，許藍方在判決前原本打算不上訴、想趕快結束這件事情，但判賠50萬元實在心有不甘，所以想看到判決理由再做決定，許藍方在書面聲明最後所說的「感謝所有的發生，造就現在的我」，就是她歷經這件事情所得到的成長心得。

許藍方書面聲明全文如下：

我方尊重法官所判定的民事結果，在訴訟過程中，以下是已經確認的幾點，我想作為對這整件事的說明：

1、本人和康先生無情感關係和肢體接觸，也無私密照、裸照一事，劉小姐於新聞上的聲明指出的私密照，康先生在庭上作證時已否認；而劉小姐提交證據的部分照片並不是本人，本人的照片則是歷年來皆公開在社交平台的照片，我方已針對此事提出刑事名譽誹謗訴訟。

2、對方所提供之證據均為「txt文字檔」，無line訊息原始檔，詢問專家後，已於庭上告知法官「無原始檔的line轉出txt檔」可透過電腦或手機假造。

▲▼「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

▲「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

3、對方一開始即提出1000萬和解金要求，並非如對方所說，有嘗試聯繫無回應，也非直接提告，期間康先生透過公共電話無來電顯示表示：「不處理1000萬是想上新聞嗎？」對方卻在本人於庭上告知法官此事後，寫書狀矢口否認。以下為對方之書狀，及我方當時代為出席之曾律師的民事證人陳述狀，已於一式三聯提供給法官、對方、本人存留各一份。

▲▼「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

▲「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

4、網路上所謠傳「許藍方的私密照或影片」已於110年11月27日於警察局與警方共同確認，證實為小玉硬碟中的換臉影片。

▲▼「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

▲「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

5、期間，本人接受當時經紀公司TVBS團隊的媒體事業部主管狄志為建議，將原本的曾耀賢律師更換成與公司有合作關係的劉韋廷律師，律師費全由本人負擔，並已支付完畢。

▲▼「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

▲「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

事情至今正式告一段落，唯以上述事證陳述。本人會持續在教育工作上努力，謝謝一路上支持與相信我的朋友。感謝所有的發生，造就現在的我。

以上 許藍方2022/07/06

ET快訊
「磨到破皮了」小三鹹濕cosplay　人夫嗨翻
台灣先生谷月涵：台股再跌有限　「這關鍵」決定反彈勝敗
快訊／許藍方5點聲明反擊！　揭1000萬元內幕
定期定額0050「沒賺反倒賠」急了！　網見1句話酸爆：你別買
快訊／民進黨雙北市長人選10天內揭曉！　17日全代會前完成提
獨／全台首設「機車道區間測速」　車禍反增加！數據曝光
BA.5入侵台中！一家三口自美國返台　接機親友全遭感染
黃嘉千的「大咖律師」背景超狂！曾幫討16億贍養費　福原愛大S

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老不修！變態公公露鳥要媳婦幫洩慾　遭拒只好自己來...下場慘曝

許藍方不倫學長判賠50萬！5點聲明反擊　揭正宮索討1000萬內幕

快訊／苗栗坤輿掩埋場又爆衝突　自救會阻施工...劉政鴻也到場

跟騷現行犯送辦！屏東男追女遭拒　深夜到她家唱歌「告白」

台中1天24.5件酒駕　警強勢預告：7、8月還有20場取締

獨／全台首設「機車道區間測速」滿月　車禍不減反增數據曝光

跟騷法滿月！彰化受理18件　「前男友要求復合」變騷擾最多

陽明山4死車禍老董終起訴　女兒陪出庭哀曝：爸失智領殘障手冊

致災畫面曝！金門3年來最高雨量　泥水灌民宅良田淹成超大泳池

無障礙標誌被誤為身障車位　警清查烏龍檢舉罰單急撤銷

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台中首見「奶粉法拍會」！　3人廝殺競標...狂省4千元

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

老不修！變態公公露鳥要媳婦幫洩慾　遭拒只好自己來...下場慘曝

許藍方不倫學長判賠50萬！5點聲明反擊　揭正宮索討1000萬內幕

快訊／苗栗坤輿掩埋場又爆衝突　自救會阻施工...劉政鴻也到場

跟騷現行犯送辦！屏東男追女遭拒　深夜到她家唱歌「告白」

台中1天24.5件酒駕　警強勢預告：7、8月還有20場取締

獨／全台首設「機車道區間測速」滿月　車禍不減反增數據曝光

跟騷法滿月！彰化受理18件　「前男友要求復合」變騷擾最多

陽明山4死車禍老董終起訴　女兒陪出庭哀曝：爸失智領殘障手冊

致災畫面曝！金門3年來最高雨量　泥水灌民宅良田淹成超大泳池

無障礙標誌被誤為身障車位　警清查烏龍檢舉罰單急撤銷

2022竹塹中元城隍祭　陳章賢邀國人來趟新竹小旅行！

宏達電6月營收4.95億「月增63%」　創今年同期最高紀錄！

香山沙丘小燕鷗繁殖季　市府籲：遠離築巢區守護育嬰房

男租客突失聯！房東上門一看「房子被賣了」：買方一家已住9個月

鄉親盼太平媽遶境結合大橋觀光活動　向縣府反映希望活動續辦

日本情侶闖旅遊勝地「野外露出」PornHub爆紅！　結果遭檢舉慘了

沒藍營參選人要跟蔣萬安掛看板？　本人貼照片澄清：別被認知作戰！

拉拉半夜生病突然不能走路　「全家出動」揹狗衝醫院背影超暖

台東+492　首批Novavax即將配送7／9開打

老不修！變態公公露鳥要媳婦幫洩慾　遭拒只好自己來...下場慘曝

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

快訊／西濱重大車禍！聯結車、2轎車追撞　1命危2傷

快訊／湖口鄉長驚傳病逝！長期抗癌　今午家中離世

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

快訊／立委蔡易餘車禍！座車嚴重毀損　送醫救治中

「醫師好辣」偷情名醫被拍　因150萬影片遭流出

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

畫面曝！蔡易餘座車飆撞轎車「噴飛翻覆」3傷送醫

Apple Watch變她的　失主要國賠

噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒4歲女童慘死

立委集體收賄案判決出爐！蘇震清遭重判10年

醫師好辣名醫「不倫美女業務」愛家形象毀　跟拍影片藏貓膩

更多熱門

相關新聞

許藍方遭判賠50萬　發聲「無情感關係和肢體接觸」

許藍方遭判賠50萬　發聲「無情感關係和肢體接觸」

「最美性學博士」許藍方2021年捲入小三疑雲，近日開庭結果出爐，她遭判須賠償精神慰撫50萬元，全案仍可上訴，她稍早也在臉書發表聲明，表示尊重法官判定民事結果，同時提出5點說明回應，強調和學長康男無情感關係及肢體接觸，將對此提出刑事訴訟。

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

自慰「該用左手or右手」？她解答了　3動作害射不出

自慰「該用左手or右手」？她解答了　3動作害射不出

許藍方「有沒有喜歡我」call out王少偉！

許藍方「有沒有喜歡我」call out王少偉！

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

關鍵字：

許藍方最美性學博士不倫精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面