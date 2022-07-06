許藍方不倫學長判賠50萬！5點聲明反擊　揭正宮索討1000萬內幕

▲「最美性學博士」許藍方發表5點聲明強調自白。（圖／翻攝《許藍方博士Dr.Gracie》粉專）

記者黃哲民／台北報導

「最美性學博士」許藍方被控與已婚醫師學長康鈞尉有曖昧，經康妻劉友臻提告求償300萬元，台北地院今判許藍方須賠償精神慰撫50萬元，還可上訴，許藍方今透過經紀人表示，收到判決書再決定是否上訴，但她強調，康男出庭證稱彼此沒拍過性愛影片與照片，更沒互傳不雅自拍照，她自認清白，謝謝一路支持與相信她的朋友，並「感謝所有的發生，造就現在的我」。

許藍方今在電視節目錄影，和律師都沒到庭聆判，僅透過經紀人以5點書面聲明簡短回應一審判決結果。經紀人表示，許藍方在判決前原本打算不上訴、想趕快結束這件事情，但判賠50萬元實在心有不甘，所以想看到判決理由再做決定，許藍方在書面聲明最後所說的「感謝所有的發生，造就現在的我」，就是她歷經這件事情所得到的成長心得。

許藍方書面聲明全文如下：

我方尊重法官所判定的民事結果，在訴訟過程中，以下是已經確認的幾點，我想作為對這整件事的說明：

1、本人和康先生無情感關係和肢體接觸，也無私密照、裸照一事，劉小姐於新聞上的聲明指出的私密照，康先生在庭上作證時已否認；而劉小姐提交證據的部分照片並不是本人，本人的照片則是歷年來皆公開在社交平台的照片，我方已針對此事提出刑事名譽誹謗訴訟。

2、對方所提供之證據均為「txt文字檔」，無line訊息原始檔，詢問專家後，已於庭上告知法官「無原始檔的line轉出txt檔」可透過電腦或手機假造。

▲「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

3、對方一開始即提出1000萬和解金要求，並非如對方所說，有嘗試聯繫無回應，也非直接提告，期間康先生透過公共電話無來電顯示表示：「不處理1000萬是想上新聞嗎？」對方卻在本人於庭上告知法官此事後，寫書狀矢口否認。以下為對方之書狀，及我方當時代為出席之曾律師的民事證人陳述狀，已於一式三聯提供給法官、對方、本人存留各一份。

▲「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

4、網路上所謠傳「許藍方的私密照或影片」已於110年11月27日於警察局與警方共同確認，證實為小玉硬碟中的換臉影片。

▲「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

5、期間，本人接受當時經紀公司TVBS團隊的媒體事業部主管狄志為建議，將原本的曾耀賢律師更換成與公司有合作關係的劉韋廷律師，律師費全由本人負擔，並已支付完畢。

▲「最美性學博士」許藍方被判賠學長康鈞尉的妻子劉友臻精神慰撫50萬元，她發表5點聲明強調自己清白。（圖／許藍方提供）

事情至今正式告一段落，唯以上述事證陳述。本人會持續在教育工作上努力，謝謝一路上支持與相信我的朋友。感謝所有的發生，造就現在的我。

以上 許藍方2022/07/06