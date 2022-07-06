吃飯看手機被兒子打臉⋯小說家當「新手父親」27篇聊天紀錄公開

▲小說家高翊峰成為「新手父親」，他將自己和兒子的聊天對話記錄下來，在近來推出新作《聊聊》。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

小說家高翊峰從時尚雜誌總編、舞者、編劇，到成為一個兒子的「新手父親」，他將自己和兒子的聊天對話記錄下來，在近來推出新作《聊聊》。他發現，從兒子小學一年級開始，時而天真，時而成熟至極，總會迸出驚人之語，包括在餐桌上一直看手機被打臉等日常對話，27篇珍貴的聊天記錄，讓讀者也一起探索關於父子關係宇宙間的奧秘。

高翊峰說，因為只有一個兒子，將永永遠遠是7歲孩子的新手父親、17歲孩子的新手父親⋯⋯如此新手下去。雖然離開小說，卻不離開文字，因此用書寫記錄下父子間最溫暖的心意。

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《聊聊》書名來自高翊峰與兒子高於夏的日常，他回憶，應該是從兒子小學一年級正式開始，兒子時而天真至極，時而成熟至極，總會迸出驚人之語，以言語摸索整理自己與世界的關係，他們稱之為「聊聊」，話題關於日常、關於性、關於愛、關於死⋯。

他認為，與孩子聊天，是傾聽，是愛，是陪伴，需要兩人出於自願，與彼此持續地聊下去，展現了這個時代與過去小說家和自己的父親，截然不同的父子交流。

▲▼新經典文化出版社也分別邀請到作家葉揚、李崇建，和高翊峰同台對談（圖／新經典文化提供）

新經典文化出版社也分別邀請到作家葉揚、李崇建，和高翊峰同台對談，其中李崇建以《薩提爾的對話練習》打動無數讀者，是熟悉諮商和教育的作家，跟高翊峰是寫作的老戰友，兩人將在7/16於台中誠品書店相見，分享兩人所珍視的「對話」關係。

而深受親子族網友喜愛的羅比總裁的媽媽——葉揚，據說也是夏的粉絲，7/17 將與高翊峰在台北何嘉仁民權店聊聊新書，並分享她所閱讀《聊聊》，還有在自身家庭的日常觀察中，關於父 vs.子宇宙間的奧秘。兩場新書分享座談活動詳情，可至新經典文化臉書粉專查詢。

▲小說家高翊峰成為「新手父親」，他將自己和兒子的聊天對話記錄下來，在近來推出新作《聊聊》。（圖／新經典文化提供）

《聊聊》部分摘文：

夏： 爸比，你為什麼吃飯還一直看手機？

我： 對不起，我在臉書上貼了跟今天工作有關的照片。以前沒有這樣做過……想觀察一下。可以嗎？

夏： （點頭）那有很多人按讚？

我： 好像滿多的。

夏： 有比我的照片多？

我： （查看了一下）沒有耶。

夏： 那你貼我的照片就好啦！你趕快專心吃飯。

那時我還有上下班的工作，在男性生活雜誌的編輯崗位，持續扮演好角色。

那天的晚餐，只有夏和我兩人。過往的記憶中，編輯臺工作經常越過正常晚餐時間，我和小學低年級的夏，單獨晚餐的經驗並不多。

那晚，妻不在家，夏全部的關注都在我身上。父親的心思一飄開，兒子立即就發現。

我相信，有一段漫長的時光，在夏的凝視之中，我與妻可能等於全世界。

一開始，我並不太理解──「父母是孩子的全世界」這種類似口號描述的實質意義。在紛雜忙亂的雜誌媒體工作時期，我是一位容易缺席的父親。直到決定卸下上班族的職場身分，我陪伴夏的時間才開始變長。隨著一起上下學、一起做功課吃晚餐的時間變長，我才意識到，在夏的學齡前家庭生活，我曾經是真真實實的缺席者。

原本以為這曾經的缺席，只是短暫的不在。但這已然過去的短暫，卻是完全無法重來的時光。

或許是這份遺憾，我才觸碰到孩童眼中只有父母這極簡而真的涵義⋯⋯

（摘自《聊聊》〈被兒子洗臉的經驗〉）