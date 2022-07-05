曾踢爆李眉蓁論文抄襲　吹哨者吳佩蓉宣布參選高雄市議員

▲李眉蓁論文案吹哨人吳佩蓉，宣布投入高雄市議員選戰。（圖／取自吳佩蓉臉書）

記者賴文萱／高雄報導

過去曾踢爆高雄市議員李眉蓁碩士論文涉嫌抄襲，吹哨者、促轉會前副研究員吳佩蓉今（5）日宣布參選，將正式投入今年底高雄左楠區市議員選舉，她強調，參選是為了協助淘汰幾位非常不適任的現任議員，大幅改變高雄市議會目前的生態。

吳佩蓉在臉書宣布，將正式投入今年底高雄左楠區市議員選舉，她說，前陣子刻意減少寫臉文的頻率，好友們陸續捎來各種關心與叮嚀，「快找地方掛看板」、「記得去棚拍換頭貼、做文宣品」、「議題要開始鎖定選區的對手」，她非常感謝大家的關心與支持。

▲吳佩蓉過去曾踢爆高雄市議員李眉蓁論文抄襲，重創當時高雄市長補選選情。（圖／記者吳世龍攝）

近期她已加緊各項選戰的準備工作，雖說有朋友提醒在南部仍免不了得掛上幾面看板做為參選意志的宣示，但吳佩蓉表示，她還是希望能將這項支出盡量省下，把珍貴的資源集中在其他形式的文宣製作、露出管道或人事費用上，讓更多朋友了解她的主張與政見。

吳佩蓉說，年底的議員選戰，不只是她自己要全力爭取各位的支持以進入議會，同時也希望有更多的好人才能夠一起當選，協助淘汰幾位非常不適任的現任議員，大幅改變高雄市議會目前的生態。

未來幾年，左楠區將面臨產業轉型與生活圈容貌改變的重要轉骨期，不只當地人引頸期盼，北至岡山、路竹，南至小港、林園，都可能因質變量增而衍生出各種發展契機。吳佩蓉說，需要的絕不只是實驗中小學或雙語教育、社會住宅等軟硬體建設，而是得設法吸納更多各領域的人才，先進駐宜居，繼而適才適所，匯聚於此貢獻心力。

她認為左楠比其他行政區具有優勢之處，在於市長就住在這裡，這區的立委劉世芳，當過副市長，既有行政經驗，也對市政議題嫻熟，可以在中央爭取更多資源挹注地方發展，議員們的意見或需求，上達與推動較為無礙。未來不論是陸戰的支援，或是空戰的發想傳播，懇請各位繼續給予大力協助，並以理性監督的軟實力，一起改變高雄市的政治環境。