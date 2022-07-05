快訊／捲論文抄襲風波！林智堅自清喊告　王鴻薇：歡迎！讓法院認證

▲新竹市長林智堅捲論文抄襲風波，5日親上火線開記者會澄清。（圖／翻攝自YT）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅被爆碩士論文涉嫌抄襲竹科調查報告，其中不僅內容雷同，甚至連錯字都幾乎一樣。林智堅5日親上火線回應，表示論文絕對經得起考驗。他指出，一向非常重視個人名譽，近日將在律師陪同下對國民黨議員王鴻薇按鈴申告。而王鴻薇則回應，歡迎來告，讓法院認證抄襲。

對於抄襲風波，林智堅表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

林智堅指出，自己的論文題目是「3人競選之中，槓桿者的政治社會基礎及其影響，以2014年選舉為例」，而余正煌先生的碩論題目則是「2014年新竹市選舉研究，林智堅勝選的政治社會基礎」。林智堅進一步澄清，雙方論文主題存在差異，他是著墨在台灣選舉出現的「三腳督現象」，探討無法勝選、卻能夠左右選情的槓桿者，以及三腳督現象的成因與選民特質；而余正煌則是探討林智堅勝選因素。林智堅說，「2014年那長選舉，我普遍不被看好，勝選後台大國發所老師、學弟妹對於選情變化覺得值得探討研究，後來余先生透過引薦，向我借資料完成論文，因此實際上我才是原創者。」

此外，雖然2人的指導教授都建議採用相同統計分析法，但由於主題不同、研究對象不同，最後論文得到的結論也不同。林智堅說，指導教授陳明通老師稍早已經做出澄清，「余先生用了我提供的資料，參考我的初稿，只是我比較晚畢業而已。」

另外，針對2008年中華大學科管所畢業論文，林智堅當時接受老師指導，在撰寫過程中與賀教授、王教授一起研究討論，並於該年4月3人一起聯名發表論文，「驗證我們沒有抄襲，是原著！」林智堅對於每次選舉就會造成老師困擾感到很抱歉，「為了選舉，舊案重提，舊聞再吵，拿來抹黑攻擊，非常遺憾，我一向重視個人、團隊名譽，為了圖政治利益，毀謗我人格、摧毀我名譽，我將夠過法律途徑，杜絕惡意造謠，初步與律師討論，會針對王鴻薇議員抹黑毀謗行為進行按鈴申告，我一定捍衛我自己的清白，將盡速和律師研究，一定會提告！」