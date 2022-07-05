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快訊／徐巧芯再爆：林智堅中華、台大2論文都抄　教授陳明通竟給過

▲▼0409台北市議會,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

新竹市長林智堅碩士論文遭爆抄襲，國民黨台北市議員徐巧芯今（5）日指出，林智堅在台大國發所的碩士論文也被爆出抄襲，當時他是在職專班學生，竟抄了一般生論文，而指導教授為國安局長陳明通，也未僅審查之責。

徐巧芯今在臉書表示，此事件不僅是「全民幫小智寫論文」，林智堅在台大國發所的論文也爆出抄襲，質疑陳明通在擔任教授時，對於當時已經是市長的林智堅，竟完全沒把關，就讓林把一般生的碩士論文貼上自己的論文裡，實在很離譜，呼籲台大主動調查，若涉及抄襲應追回林智堅學位。

徐巧芯表示，林智堅的中華大學碩士論文，除了沒有引用，疑似違反學術倫理外，更麻煩的是用政府標案幫自己寫論文。她指出，在中華大學的網站可以看到，本來是產學合作計畫，計畫主持人是國科會科學工業管理局，台灣採購公報網也可以看到做這份研究是45萬元整。當時擔任立委柯建銘助理的林智堅，等於變相拿著人民的納稅錢幫他寫論文，搖身變成碩士後，2009年就去選議員，再來三級跳當市長，現在又要跑去選桃園。

徐巧芯指出，如果沒有台大國發所畢業論文撐腰，林智堅學歷只有中華大學企業管理學系，恐怕連議員都選不上，遑論市長，全民幫小智寫作業的問題還不只是浪費納稅人的錢，更是有欺騙新竹人之嫌。

此外，徐巧芯還爆料，林智堅在台大國發所的碩士論文也被爆出抄襲，而且他是在職專班的學生，跑去抄了一般生論文，擺明這個學歷就是躺分混水用，一點都不認真，而且牽涉到他的指導教授陳明通，現任國安局長陳明通在擔任教授時，對於當時已經是市長的林智堅，竟然完全不把關，就這樣讓他把一般生的碩士論文「Ctrl ＋ V」到自己的論文裡面，實在很離譜。

徐巧芯呼籲，台大應該要主動啟動調查，若涉及抄襲，比照先前高雄市議員李眉蓁模式，追回林智堅學位。最後，徐巧芯加碼批評，林智堅自從劈腿新竹、桃園以後，已經被外界冠上「政治渣男」稱號，如今被爆出連作業都是全民幫他寫，念書明顯單純為了政治洗學歷、唬弄選民，實際上完全不顧學術倫理，也沒有研究精神，可能比大學生交期末報告還隨便。

同時，中廣董事長趙少康也指出，現在是林智堅及他的指導教授要公開說明，且學界要檢討是否抄襲？教育部要介入調查，到底是指導教授把林智堅當廉價勞工，全部是林智堅的作品，指導教授拿去申請補助費用？是指導教授的作品，做人情給林智堅使用？指導教授及林智堅合作，但一魚三吃，又沒註明出處，不合學術慣例及倫理。

趙少康表示，國外通常情況是指導教授寫計畫向有經費機構如環保署、交通部、NASA等申請補助，再分給幾個研究生各做計畫的一部分，研究生可以用他研究的部分寫論文，教授綜合各研究生研究結果發表完整論文，繳交報告給經費補助機構，很少看到「一個教授一個研究生，同樣研究結果分別掛名到處發表」。趙少康強調，選市長到底是不是碩士、博士與能不能做好市長根本不相關，但牽涉到誠信及學術倫理就很重要了。

針對被指控論文抄襲一事，林智堅目前僅表示，這些之前就被爆料過了，已經算是舊聞，強調自己絕對禁得起考驗，自己的論文沒有問題；而竹科管理局副局長陳淑珠則表示沒聽過相關說法；中華大學則正在詢問當時相關人士，還未有相關回應。

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