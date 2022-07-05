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被控騙財養小三逼離婚！2300張傳單到處撒　里長求償500萬結局曝

▲▼ 高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄一名里長告前妻求償500萬元，橋頭地院只判賠4萬元。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名里長阿勝（化名）和太太阿娟（化名）在結婚週年前夕就鬧離婚，阿娟找人散布2300份傳單，指阿勝騙離婚、強逼離婚、養小三、偷生小孩，離婚後還強逼她還勞力士手錶、金子，阿勝氣得提告求償500萬元精神撫慰金，橋頭地院審理後，認定傳單內容是兩人感情與財產糾紛的「事實陳述」，僅強逼離婚部分不是事實，其餘阻卻違法，判決阿娟僅需賠償4萬元。

判決指出，阿勝和阿娟是2013年11月20日登記結婚，並在隔年11月19日辦理離婚登記，剛好差一天就滿一年，阿娟在離婚後委託顏姓友人印製兩種傳單2300份後，於2019年4月4日凌晨起至13日晚上止，接連5次分別在旗山地區果菜市場、地政事務所、天后宮、夜市、媽祖廟廣場和老街等處散發。

阿娟的傳單內容指控阿勝身為里長，騙前妻離婚、強逼前妻離婚、養小三、偷生小孩、四處帶女人、強逼前妻與精神病患同住、侵占前妻財產、騙財、騙前妻的錢與車子的錢、花前妻的錢，拿前妻的錢養別的女人及養與小三生的小孩，要求前妻還錢、手錶及金子等語。

阿勝獲悉後認為傳單內容都不是事實，認為名譽嚴重受損，請求賠償精神撫慰金各100萬元，5次總計高達500萬元。

法院審理時，阿娟否認製作及散布傳單，且辯稱即使是她做的，傳單內容也都是事實，得阻卻違法不用賠。

法官認為，阿娟依自身經驗，就傳單內所載侵占她的財產、騙財、騙被告的錢與車子的錢、花她的錢，拿她的錢養別的女人及養與小三生的小孩，要求她還錢、手錶及金子等情，有相當理由確信為真實，依司法院大法官釋字第509 號上揭解釋意旨，得阻卻違法，但阿娟指阿勝強逼離婚的部分並非事實，需賠償4萬元，全案可上訴。

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