鄭寶清留言張善政大讚「院長有高度」　暗諷有人「滿嘴話術」

▲民進黨前立委鄭寶清。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，引起欲爭取提名的民進黨前立委鄭寶清不滿，不只抗議提名程序不透明、公開，更批評林智堅「空降」。國民黨桃園市長參選人張善政4日在臉書發文後，鄭寶清留言讚同張善政理念，並暗諷他人「滿嘴話術，人民唾棄」。

桃園市林姓宗親總會日前成立林智堅第一個後援會，現場除了林智堅與鄭文燦出席外，國民黨桃園市議員林昭賢、桃園市議員參選人林明義也參與，林明義會後接受媒體採訪時更表示，「或許」會支持林智堅，引起討論。

張善政透過臉書發文指出，林昭賢及林明義皆來電澄清，也透過管道公開發表聲明表達立場。儘管他與兩人姓氏不同，但相同理念讓大家站在一起攜手同行。

張善政這篇貼文發出後，除了國民黨秘書長黃健庭、國民黨桃園市議員詹江村等人留言鼓勵外，鄭寶清也在下方留言表示，「以誠待人，講求信用，是民主的根基！欣見張前院長的高度！反之，滿嘴話術，人民唾棄！」

張善政也回應感謝鄭寶清支持，並留言「『選賢與能，講信修睦』、『不獨親其親，不獨子其子』，為公眾謀福利，才是出來為大家服務應有的思維。」

▲民進黨前立委鄭寶清4日在行政院前院長張善政臉書貼文底下留言。（圖／翻攝自Facebook／張善政）