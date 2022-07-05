淫僧熱吻猥褻全都錄！　還用「老衲棒」偷錢

▲淫僧「龍爪手」抓奶熱吻，猥褻行徑全都錄！還用「老衲棒子」插洞偷錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

泰國宗教界又有醜聞傳出，一間位在夜豐頌府的寺廟遭人投訴，寺廟裡的師父竟然是「淫僧」，不僅與女子有不正當關係，還對女信徒有猥褻身體的動作，甚至公然偷取功德箱的信徒捐贈金。

據泰國媒體《Thairath Online》報導，這間寺廟的僧侶長期行為不檢，早已引發當地民眾不滿。從曝光的監視器畫面可見，淫僧趁著對女信徒算命解惑時，竟然以「消災解厄」之名，趁機對女信徒猥褻、亂摸身體部位。

另外影像也拍到，淫僧拿著宗教用途的「棒子」，直接插進功德箱的洞，試圖從中掏出信徒捐贈的錢財，占為己有。不僅如此，淫僧還被爆出「手捧女奶、貼臉親熱」的照片，證明其私生活的淫亂。

據悉當地民眾對淫僧的行徑忍無可忍，決定向村長與宗教首長投訴，希望能對淫僧給予懲罰。而影片曝光後，不少網友也對淫僧的行徑感到憤怒。



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