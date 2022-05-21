「司改滿意度」民調倒數最後一名　司法院：同仁辛勞應予肯定

▲司改滿意度民調最後一名，但司法院仍肯認同仁努力。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣民意基金會於520公布民調，其中司法改革在「淨滿意排行榜」上最後一名，不滿意的程度高達43.9％。不過司法院不以為忤，還發表聲明指出，「六年來推動諸多司法改革、司法同仁辛勞應予肯定」；還說該基金會民調6年前不滿意高達55.0％，現在不滿意已經降低許多。

財團法人「台灣民意基金會」於蔡英文總統就職6周年時，發表「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六週年」民意調查，其中在「國人對蔡英文總統第二任期的六大施政表現評價」的第六個項目司法改革，提出問題「一般來說，您是否滿意蔡總統司法改革方面的表現？」，調查中有5％非常滿意、32.4％還算滿意，總計滿意比為37.4％；但有25.6％不太滿意、18.3非常不滿意，總計不滿意比達43.9％，淨滿意為-6.6％，在六大施政項目調查中為最後一名。

不過司法院也發表聲明，一開頭就指出「六年來推動諸多司法改革、司法同仁辛勞應予肯定」，點出近年來司法院推動的制度，包含「勞動調解制度」、「家事調解制度」、「商業法院」、「大法庭制度」、「憲法訴訟制度」、「被害人訴訟參與制度」、「被害人資訊獲知平台」、「暫行安置制度」，以及「智慧財產案件審理法」。

接著聲明也回應，稱該基金會6年前的民調中「對於司法改革的不滿意度高達55.0％，其後逐年下降，到今年為43.9％，下降了11.1％；而滿意度則呈現緩步上升的趨勢，雖然不滿意度仍高於滿意度，但六年來整體趨勢朝向改善方向，仍是不爭的事實。」

司法院的聲明中最後強調，要人民放眼未來，因為「國民法官制度即將實施，司法改革將有長足進步。」司法院認為，「這是我國司法史上首次由國民擔任法官參與審判的制度，讓司法判決可以反映人民的社會經驗與多元觀點，也可以讓人民更理解司法運作，藉由更緊密的交流對話，相信能夠提升司法信任度。」