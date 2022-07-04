錦鯉襪、「魚」傘…中原商設翻轉錦鯉文創　伴手禮首選

▲佳河錦鯉園是台灣培育「龍鳳錦鯉」品種的發源地及重要場域。（圖／中原大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

花紋千變萬化的錦鯉有「活藝術品」之稱。桃園曾是錦鯉產業發展最旺盛的地方，卻因養殖環境與產業沒落，迄今只剩屈指可數的鯉場。位於龍潭三和的佳河錦鯉園是台灣培育「龍鳳錦鯉」品種的發源地及重要場域，今年與中原大學商設系合作，希望藉由大學生活潑的發想轉譯及老師的專業指導，為錦鯉文創走出不同以往的風貌。

▲林暐娟透過可愛逗趣的錦鯉之襪，吸引更多人認識龍潭跟錦鯉。（圖／中原大學)

為了將傳統錦鯉產業推廣給年輕族群，中原大學商業設計系學生發揮專業創意，透過大學部色彩學及碩士班課程設計開發文創產品，除了色彩鮮明的錦鯉主題花布圖案，更有錦鯉襪、抱枕、「魚」傘、御守護身符、門簾、龍潭茶聯名包裝等創意有趣的商品。中原師生與龍潭在地青年共同努力，希望將桃園在地特色推廣出去、也讓台灣設計躍上國際！

▲中原商設一年級朱品妤以龍鳳錦鯉設計，結合漣漪及荷葉設計生動畫面。（圖／中原大學提供）



由商設系老師黃文宗帶領的六位碩士生以文創設計開發為主題，發想出許多有趣商品，像是為佳河錦鯉園與龍潭在地品牌「潭茶」聯名設計的錦鯉茶包、繪有象徵龍潭魯冰花與茶花的逗趣錦鯉襪等。設計者林暐娟同學表示：「襪子一款穿上去腳會變成錦鯉、一款是腳被錦鯉吃掉，希望透過有趣的設計吸引更多人認識龍潭跟錦鯉。」

▲柯柔瑄同學將10種常見與稀有的魚種印製在T恤設計「錦鯉圖鑑」。（圖／中原大學提供）

碩二粘婉芸同學以「鯉躍龍門」、「如魚得水」等吉祥語設計御守及口罩，將三種主要顏色的錦鯉為圖案主題構想，搭配水紋、祥雲等符號意象做整理呈現；而為了讓更多人認識錦鯉的種類；柯柔瑄同學以「錦鯉圖鑑」為設計概念，將10種常見與稀有的魚種印製在T恤及提袋上，有興趣的民眾就能進一步認識豐富美麗的錦鯉家族。

▲融入龍潭客家意象的「錦鯉花布」，化身美麗的「魚」傘。（圖／中原大學提供）



除了碩士班學生精采的作品，大學部一年級同學也融入龍潭客家意象，以「錦鯉花布」為題各自發想創意，徹底擺脫客家大花圖案豔麗俗氣的感覺。課程最後選出數組優選設計製作成抱枕、衣服、手提袋、飲料提袋、「魚」傘等成品。

▲商設碩二陳伊凌同學以「小佳日河」為主題設計具有日式風格的門簾及餐墊。（圖／中原大學提供）

值得一提的是，除了具有富貴吉祥意涵的錦鯉意象，中原學生更搭配在地獨特植物做整體呈現，像是台灣萍蓬草、龍潭莕菜等龍潭原生種，也讓每樣作品更接地氣、更能展現龍潭與桃園之美。

▲粘婉芸同學以「鯉躍龍門」、「如魚得水」等吉祥語設計御守及口罩

三和青創基地執行長廖緗翎認為，錦鯉的顏色花紋就像潑墨畫般充滿想像，欣賞錦鯉更可以是一種美感教育的養成，這次中原師生在色彩應用上結合文創概念進行發想，讓大家看到各式不同於以往死板的錦鯉造型意象。桃園錦鯉研究協會理事長葉佳煥更表示，期待這些文創設計能商品化，今年九月的泰國錦鯉品評會就可以帶去當伴手禮，讓在地文創走向國際，也讓台灣錦鯉文化更上一層樓。

商設系主任陳靜宜表示，藉由課程協助衰退的錦鯉產業再次創新呈現，是非常好的大學社會責任案例，透過文創商品轉譯錦鯉美學與設計加值，一定能讓錦鯉產業、龍潭農業有多面向的發展，創造桃園龍潭及在地社區的新亮點！