　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

錦鯉襪、「魚」傘…中原商設翻轉錦鯉文創　伴手禮首選

▲中原商設翻轉錦鯉文創

▲佳河錦鯉園是台灣培育「龍鳳錦鯉」品種的發源地及重要場域。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

花紋千變萬化的錦鯉有「活藝術品」之稱。桃園曾是錦鯉產業發展最旺盛的地方，卻因養殖環境與產業沒落，迄今只剩屈指可數的鯉場。位於龍潭三和的佳河錦鯉園是台灣培育「龍鳳錦鯉」品種的發源地及重要場域，今年與中原大學商設系合作，希望藉由大學生活潑的發想轉譯及老師的專業指導，為錦鯉文創走出不同以往的風貌。

▲中原商設翻轉錦鯉文創

▲林暐娟透過可愛逗趣的錦鯉之襪，吸引更多人認識龍潭跟錦鯉。（圖／中原大學)

為了將傳統錦鯉產業推廣給年輕族群，中原大學商業設計系學生發揮專業創意，透過大學部色彩學及碩士班課程設計開發文創產品，除了色彩鮮明的錦鯉主題花布圖案，更有錦鯉襪、抱枕、「魚」傘、御守護身符、門簾、龍潭茶聯名包裝等創意有趣的商品。中原師生與龍潭在地青年共同努力，希望將桃園在地特色推廣出去、也讓台灣設計躍上國際！

▲中原商設翻轉錦鯉文創

▲中原商設一年級朱品妤以龍鳳錦鯉設計，結合漣漪及荷葉設計生動畫面。（圖／中原大學提供）

由商設系老師黃文宗帶領的六位碩士生以文創設計開發為主題，發想出許多有趣商品，像是為佳河錦鯉園與龍潭在地品牌「潭茶」聯名設計的錦鯉茶包、繪有象徵龍潭魯冰花與茶花的逗趣錦鯉襪等。設計者林暐娟同學表示：「襪子一款穿上去腳會變成錦鯉、一款是腳被錦鯉吃掉，希望透過有趣的設計吸引更多人認識龍潭跟錦鯉。」

▲中原商設翻轉錦鯉文創

▲柯柔瑄同學將10種常見與稀有的魚種印製在T恤設計「錦鯉圖鑑」。（圖／中原大學提供）

碩二粘婉芸同學以「鯉躍龍門」、「如魚得水」等吉祥語設計御守及口罩，將三種主要顏色的錦鯉為圖案主題構想，搭配水紋、祥雲等符號意象做整理呈現；而為了讓更多人認識錦鯉的種類；柯柔瑄同學以「錦鯉圖鑑」為設計概念，將10種常見與稀有的魚種印製在T恤及提袋上，有興趣的民眾就能進一步認識豐富美麗的錦鯉家族。

▲中原商設翻轉錦鯉文創

▲融入龍潭客家意象的「錦鯉花布」，化身美麗的「魚」傘。（圖／中原大學提供）

除了碩士班學生精采的作品，大學部一年級同學也融入龍潭客家意象，以「錦鯉花布」為題各自發想創意，徹底擺脫客家大花圖案豔麗俗氣的感覺。課程最後選出數組優選設計製作成抱枕、衣服、手提袋、飲料提袋、「魚」傘等成品。

▲中原商設翻轉錦鯉文創

▲商設碩二陳伊凌同學以「小佳日河」為主題設計具有日式風格的門簾及餐墊。（圖／中原大學提供）

值得一提的是，除了具有富貴吉祥意涵的錦鯉意象，中原學生更搭配在地獨特植物做整體呈現，像是台灣萍蓬草、龍潭莕菜等龍潭原生種，也讓每樣作品更接地氣、更能展現龍潭與桃園之美。

▲中原商設翻轉錦鯉文創

▲粘婉芸同學以「鯉躍龍門」、「如魚得水」等吉祥語設計御守及口罩

三和青創基地執行長廖緗翎認為，錦鯉的顏色花紋就像潑墨畫般充滿想像，欣賞錦鯉更可以是一種美感教育的養成，這次中原師生在色彩應用上結合文創概念進行發想，讓大家看到各式不同於以往死板的錦鯉造型意象。桃園錦鯉研究協會理事長葉佳煥更表示，期待這些文創設計能商品化，今年九月的泰國錦鯉品評會就可以帶去當伴手禮，讓在地文創走向國際，也讓台灣錦鯉文化更上一層樓。

▲中原商設翻轉錦鯉文創

商設系主任陳靜宜表示，藉由課程協助衰退的錦鯉產業再次創新呈現，是非常好的大學社會責任案例，透過文創商品轉譯錦鯉美學與設計加值，一定能讓錦鯉產業、龍潭農業有多面向的發展，創造桃園龍潭及在地社區的新亮點！

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
隱藏版大公開！　LINE「8款免費貼圖」快下載
中國雙塔合砍32分　中華隊輸41分苦吞6連敗回家
快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！本人發聲：以為酒退了
確診康復還是會喘！胸腔醫曝解方：可試試威而鋼
快訊／男籃黃金世代推手王啟先病逝　享壽72歲
王心凌唱《星星點燈》改歌詞遭批　胡錫進說話了
快訊／遠雄人壽2張保險突喊卡　7／8起停止銷售
台積電狂跌要All in？分析師曝進場時機點
獨／續約防疫保單「照遊戲規則走」被拒保　她轟富邦沒誠信

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

錦鯉襪、「魚」傘…中原商設翻轉錦鯉文創　伴手禮首選

《2022桃園藝術亮點》新書發表　收錄12位藝術家精彩故事

南投縣完成草屯鎮舊公墓遷葬　動土打造14公頃手工藝產業園區

民進黨借提告要藍軍封口　蔡育輝不怕寒蟬效應捍衛民主

藍天空劇團本周五於埔里演出兒童劇　明天開放免費索票

台東+254　65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

購電動機車補助花東基金補助已額滿　工業局補助7000元仍有名額

暑假青春專案護治安起跑　台東縣政府籲家長多留意兒少安全

線上申請E指通　台東申請輔具服務免出門

南消研發火煙燃燒櫃　火場判讀及戰術運用更直覺！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

錦鯉襪、「魚」傘…中原商設翻轉錦鯉文創　伴手禮首選

《2022桃園藝術亮點》新書發表　收錄12位藝術家精彩故事

南投縣完成草屯鎮舊公墓遷葬　動土打造14公頃手工藝產業園區

民進黨借提告要藍軍封口　蔡育輝不怕寒蟬效應捍衛民主

藍天空劇團本周五於埔里演出兒童劇　明天開放免費索票

台東+254　65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

購電動機車補助花東基金補助已額滿　工業局補助7000元仍有名額

暑假青春專案護治安起跑　台東縣政府籲家長多留意兒少安全

線上申請E指通　台東申請輔具服務免出門

南消研發火煙燃燒櫃　火場判讀及戰術運用更直覺！

「台灣不能只當巨嬰」　台籍烏克蘭志願兵：哭喊要幫忙卻不願幫人

為什麼不要我！美腿女求復合失敗　怒點燃汽油燒了前男友家

7成台灣人相信一年內能出國　未來海外旅行最怕這3件事

方恩格／外交部對美推翻墮胎權噤聲　盟友未必不能提異議

【英語多益通】七月新制「放寬」住房補助審核標準　英文怎麼說？

最美歐巴桑被酸「整壞了」　66歲陳美鳳「4字神回」網讚真女神

聯邦快遞聯手北市跨境電商產業發展中心　輔導中小企業進軍海外

馮紹峰遭爆出軌怒告誹謗！　造謠者賠償金額曝光…網傻眼：也太輕

錦鯉襪、「魚」傘…中原商設翻轉錦鯉文創　伴手禮首選

女職員疑遭性侵後跳樓輕生　監察院糾正新北市衛生局

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

地方熱門新聞

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

蘭嶼海底珊瑚遭刻字「你好」　教練氣飆髒話

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

徵家教學生　網暴動：地方爸爸猛報名

出租套房傳異味警查4毒犯

台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會　4千遊客嗨翻

桃園青創聚落　「興光堡壘」謝幕

民進黨借提告要藍軍封口蔡育輝不怕

男子暗夜見警快閃起獲海洛因11包

南消研發火煙燃燒櫃

柯文哲瑪家鄉關懷之旅　允諾協助農特產品銷售

2022桃園蓮花季　7/2-8/28蓮花園休閒農業區登場

大江購物中心迎暑假　一站式涼夏遊逛

龍潭消防分隊　「小小消防員」體驗活動

更多熱門

關鍵字：

錦鯉襪錦鯉傘中原商設錦鯉文創

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

暴雨狂轟　台北101「整棟消失」

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

去澎湖暈船！阿金緊張到臉貼牆壁

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面