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屁孩揍阿北被逆轉躺平　惹到「十五神虎幫」！驚人背景曝

記者黃翊婷／綜合報導

台中市80歲洪姓老翁搭乘電梯被酒醉屁孩欺負，2名友人即刻救援反將屁孩打趴在地，影片在網路上傳開掀起熱議。很快就有眼尖網友認出，洪翁曾是台灣早年本省角頭團體「十五神虎幫」的成員；資深刑警與老一輩的道上兄弟透露，縱貫線黑道教父「憨面大仔」李照雄去世後，年輕一輩組成十五神虎幫，老大林姓角頭外號是「八指明」，知名槍擊要犯「美國博仔」林博文曾是林姓角頭的手下。

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲▼洪翁（橘紅色衣服者）在電梯內被逼到角落，出了電梯還遭推打。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

洪翁25日在台中市西屯區寧夏路一棟設有養生館、酒店等八大行業的大樓搭乘電梯下樓，不慎夾到同樣要搭乘電梯的25歲胡姓男子，頻頻道歉還是遭對方逼至角落，出了電梯甚至遭到推打，旁人見狀上前調解也挨揍。

沒想到就在這個時候，電梯門一開又衝出2名男子（盧男、陳男，皆是洪翁友人），2人朝著胡男就是一頓狠揍，直接將人打趴在地。相關影片在網路上傳開後，一度傳出洪翁可能是角頭老大，還有人認出他是「十五神虎幫」的成員，平時行事相當低調，隱退後仍頗受敬重。

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲▼洪翁的友人盧姓及陳姓男子下樓救援，並把胡男打趴在地。

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

根據《自由時報》報導，資深刑警與老一輩的道上兄弟透露，台中早年的代表性角頭是縱貫線黑道教父「憨面大仔」李照雄，李去世後由年輕一輩組成十五神虎幫，老大是外號是「八指明」的林姓角頭，鼎盛時期曾分成篤行十五神虎、五權十五神虎，就連知名槍擊要犯「美國博仔」林博文也曾是林姓角頭的手下，後來因為領導人物相繼去世或隱退，現在已經鮮少有人搬出十五神虎幫的名號了；傳聞動手的胡男事後已請叔伯輩出面代為道歉。

不過，洪翁雖然不是角頭老大，但他的確有前科。至於事件的後續，警方表示，當事人互不提出傷害告訴，只是施暴的行為已違反社會秩序維護法，訊後仍將胡、陳、盧等3人依法嚴辦，絕不寬貸。

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