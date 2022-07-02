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社會 社會焦點 保障人權

屁孩嗆聲被打趴！勇伯身分曝光　網讚敬老楷模...養生館老闆笑了

記者白珈陽／台中報導

台中市西區寧夏路一棟設有養生館、酒店等八大行業的大樓，日前發生酒醉屁孩欺負80歲洪姓老翁，結果反被老翁朋友打趴在地，影片經網路流傳，網友紛紛叫好。網傳老翁是一名本省老黑道，警方指出，洪翁僅有一項小前科，應只是一般老人。由於影片拍攝到養生館招牌，不少網友認為該處即是老翁消費地點，其實全案和養生館無關，唐姓老闆證實，她們店面位於地下室，確與本案無關，對於網路店面名稱被改成「拳擊館」也無所謂，反正沒有負評，她也笑說，「意外幫我們打了廣告」。

▲▼ 。（圖／截取自記者爆料網）

▲洪姓老翁與胡姓男子因搭電梯產生糾紛。（圖／截取自記者爆料網）

警方表示，25日寧夏路某大樓發生糾紛，洪翁（80歲）搭乘電梯下樓時，胡男（25歲）、劉男（17歲）、林女（18歲）等3人也要搭電梯下樓，劉男進電梯時被門夾到，胡心生不滿，進而與洪理論。

根據網傳畫面，儘管洪翁不斷求饒、解釋，胡男仍把洪翁逼至角落，出了電梯後，胡又對洪推打，旁人見狀出面調解，反被胡毆打。就在雙方準備動手時，電梯門一開便衝出來一群人，朝胡、劉一陣猛打，原來是洪的友人47歲盧男、42歲陳男獲報，下樓救援，胡男不敵眾人，被打趴在地，全身躺平。

▲▼ 。（圖／截取自記者爆料網）

▲胡男被洪翁的友人打趴在地。（圖／截取自記者爆料網）

對此，網友紛紛大讚，且因影片中一度出現「花蝴蝶養生美容館」，遂在網路給予該養生館五星評價，並將其改名為「花蝴蝶拳擊館（敬老楷模英雄會館）」，更稱該處是「保護長輩的好地方」，相當逗趣。也因洪翁被為難後，迅速出現2男子為他將屁孩擺平，不少網友認為洪翁背景不單純，可能有雄厚背景，或是本省掛的幫派。

據查，該棟大樓裡每個樓層都有不同的小酒店、按摩店，屬八大場所，洪翁當日是與盧、陳2名友人前往樓上的酒店消費，洪與胡發生糾紛後，被一名認識洪翁的人發現，趕緊通知盧、陳下樓幫忙，也因此盧、陳2人才能馬上出現。警方透露，洪翁僅有一條小前科，應不是網傳的是黑道大老，只是一名普通人。

警方也說，對於網友將該美容館改名、給五星評價，其實美容館並非案發地，與本案無關。

記者訪問到「花蝴蝶養生美容館」唐姓老闆，她證實，當日老翁與胡男2方人馬都無到她店內消費，本案確實跟她的店沒有關聯。

唐姓老闆說，由於大樓有許多小酒店，也因此容易發生酒後糾紛，對於此狀況她是見怪不怪。本案發生時她人即在現場，也有幫忙報警。由於事件發生在上月25日，本認為只是常見的酒後糾紛，未料案經網路延燒，竟引起這麼多網友、媒體關注，還在網路上將她的店改名、衝評價，「不過反正都是正面的，沒有關係」，意外幫她打了廣告。

▲▼ 。（圖／截取自網路）

▲該養生館被網友改名、衝五星評價。（圖／截取自網路）

唐姓老闆表示，雖莫名其妙在網路爆紅，目前還未因此有「慕名而來」的顧客，不過很多好友已從新聞得知有此案件，打電話向她關心。

警方表示，本案當事人雖互不提出傷害告訴，惟施暴之行為已違反社會秩序維護法，警方訊後將胡、陳、盧等3人依法嚴辦，絕不寬貸。

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