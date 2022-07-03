倪匡曾被金庸委託「代筆天龍八部」　直接寫瞎阿紫：我討厭她

▲金庸曾請倪匡代筆《天龍八部》，他直接把故事中的角色阿紫寫瞎。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

知名科幻小說作家倪匡3日過世，享壽87歲。倪匡與知名作家金庸相交60年，兩人同為香港文壇巨擘，一起被譽為「香港四大才子」，金庸甚至曾拜託他代筆寫《天龍八部》，由於他當時非常討厭故事中的阿紫，因此就把阿紫寫成瞎眼，讓金庸相當無奈。

倪匡在自己的著作《我看金庸小說》證實，金庸在報紙上連載《天龍八部》期間計劃到歐洲旅遊，而香港報紙的長篇連載一般來說不能斷稿，因此金庸決定找他幫忙代筆30、40天，還說「倪匡，請你代寫三四十天，不必照原來的情節，你可以去自由發展」。

倪匡解釋，金庸當時的意思其實是叫他「千萬不可損及原著，你自管去寫你自己的好了，換了別人，或許會生氣，但我不會，高興還來不及」。他還自謙自己作品和金庸作品之間，有好幾百萬光年距離，所以他聽了一點不生氣，並連連點頭答應金庸的要求。

由於他很討厭故事中的阿紫，所以決定把阿紫寫成瞎眼，等到金庸從歐洲回來後，他見面第一句話就是「對不起，我將阿紫的眼睛弄瞎了」，讓金庸滿臉無奈，但金庸仍接著他的設計往下寫，最後寫出游坦之癡情換眼給阿紫，阿紫自抉雙目與蕭峰殉情等經典橋段，讓他讚嘆金庸寫故事的能力令人心折。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完