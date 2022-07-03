榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫還向外發展　她身體吃不消崩潰訴離

▲軟爛人夫天天求歡，人妻崩潰訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／桃園報導

桃園人妻為了維持家計，到養生館工作賺錢養家，但丈夫卻好吃懶做，不僅毫不分擔家計，還天天求歡，只要她稍有不從，就會被破口大罵，且丈夫還常常流連生色場所，甚至拋下一句「要離婚」後就此失聯，讓她心寒決定訴請離婚。法院審理後，判准離婚。全案可上訴。

人妻指控，她2002年與丈夫結婚後，為了維持家計，於是到養生館從事病理按摩，每天勤奮工作，並照顧丈夫的一切生活起居，但丈夫卻是好吃懶做，不願分擔家計，還天天求歡，讓她相當吃不消，不僅如此，只要她不從，就會被破口大罵，甚至還威脅要將她賴以維生的手機停機。

人妻還提到，丈夫經常流連生色場所，跟許多女子有不正常交往，更於2015年間片面要求分手後，2人就此分居，一直到2019年6月間，丈夫丟出一句「要離婚」後，隨即出境遲遲未歸，2人至今毫無聯繫，婚姻有名無實，因此心寒決定訴請離婚。

法官審理時，人夫並未到庭辯論，也沒有提出書狀作任何聲明或陳述，而法官認為，2人已分居兩年以上，人夫音訊全無，2人徒具婚姻形式，卻沒有實質婚姻生活，已悖於婚姻是夫妻以組織家庭共同生活為目的，最終辦准離婚。全案可上訴。