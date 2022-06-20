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陳致中曝今早接吳淑珍電話：謝天謝地...生命中最感動的一通

▲陳水扁14日陪同吳淑珍到高雄長庚醫院。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

▲陳水扁14日陪同吳淑珍到高雄長庚醫院。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者賴文萱／高雄報導

前第一夫人吳淑珍10日確診新冠肺炎，前總統陳水扁透露其妻雖是輕症，但因脊髓損傷抵抗力較差，血氧濃度掉到91、92，整個人就像「風中殘燭」，引發外界關注。陳水扁兒子、高雄市議員陳致中今（20）日曝喜訊表示，今早接獲媽媽來電，講話比較有氣力了，這通電話絕對是他生命中最感動又開心的一通。

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳致中發文表示，今早接到媽媽來電，是他生命中最感動又開心的一通。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳致中今早表示，過去一週手機24小時開有聲，以備醫院緊急連絡，早上7:38媽媽來電，講話比較有氣力了，謝天謝地。他指出，因疫情無法探病，為不擾休息，只有等她打來，今早的電話絕對是她生命中最感動又開心的一通。

陳致中也感謝醫護照顧，強調因為他們的付出，拯救許多病人的生命，這是疫情下台灣最美的故事。

事實上，陳水扁5月31日自曝確診新冠肺炎後，6月10日也傳出吳淑珍染疫；陳對外透露，雖然妻子是輕症，但因為脊隨損傷，姿勢性低血壓會癱軟昏倒，血氧還會掉到92、91，且因腹肌沒辦法使力，有痰咳不出來，照顧起來都沒辦法休息，整個人像「風中殘燭」。

陳水扁18日也在臉書表示，吳淑珍從住院之初的危急，到目前的穩定，症狀已有明顯改善並進步，很欣慰在高雄長庚醫院醫療團隊的悉心照護下，如果一切順利，可望在下周出院。

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