15歲崩潰撞見「媽偷吃男友」　她婚後又遇尪睡了親姊

▲女子感情路坎坷，先是媽媽與男友偷情，接著婚後丈夫與雙胞胎姊妹發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子在感情上傷痕累累，依據她的說法，早在15歲時，她的男友就出軌自己38歲的母親，而婚後丈夫又與自己的雙胞胎姊妹上床。儘管她如今有了新的戀情，但仍擔憂歷經這一切的自己會出現情緒管理問題，因此投稿媒體尋求建議。

每日鏡報一篇文章提到，這名女子遇到的感情創傷令人感到可怕震驚，原以為當年38歲母親的婚姻關係非常幸福，怎知卻發現自己的男友劈腿親媽。不僅如此，婚後的她也深信，自己的丈夫與雙胞胎姊妹上床發生性關係。迄今20多年過去，她又遇上離婚，這些年來歷經的種種，讓她在情感上傷痕累累。

女子透露，現在的她有了新的一段感情，但也擔憂過去經歷的痛心背叛會讓她無法做好情緒管理。

▲女子遭家人背叛不只一次，讓她擔憂自己無法在感情上做好情緒管理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

專家柯琳（Coleen Nolan）指出，痛苦的離婚過程必定會讓人想起過去感情中的負面記憶與情緒，感到非常脆弱，最明智的做法就是一步一步慢慢來，若伴侶真的深愛著妳，就能理解妳正在處理感情上的負擔與情緒，會樂意配合妳的節奏發展關係。

柯琳也說，在對新一段戀曲做出決定之前，先把精力集中在處理離婚的事情上，至於感情創傷處理方面，諮詢會有所幫助，這不僅有助於處理離婚的事，也會協助克服面對過去背叛過妳的親人，建議找諮商師好好談談，能讓自己更加堅定、積極發展下一段新關係。