歐洲藥品管理局：抗Omicron疫苗作為加強劑　可提升、延長保護力

▲ 各大疫苗製造商正針對抗Omicron疫苗進行試驗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐2年多，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5使全球多國確診數回升，歐洲藥品管理局（EMA）及全球其他衛生監管機構1日表示，將抗Omicron病毒疫苗作為加強劑使用，可提升並延長保護力。

根據《路透社》，EMA在6月30日一場會議過後表示，全球監管機構已針對更新新冠疫苗的關鍵原則達成共識，以應對正在擴散的變異株。該組織說明，儘管現有疫苗持續對住院及死亡提供良好防護，但有效性隨著病毒演變打折。

EMA聲明指出，抗Omicron或抗新冠原始毒株及Omicron的二價疫苗可提升及延長保護，並特別提及mRNA疫苗。聲明也提到，若針對其他變異株（如Beta病毒）研發的疫苗臨床試驗數據顯示，其對Omicron及其他受關注的變異株有足夠中和作用，也可考慮作為加強劑使用。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）抗Omicron疫苗都在試驗階段，諾瓦瓦克斯（Novavax）1日也表示，正加速研發疫苗，預計今年第4季量產抗Omicron疫苗，以因應BA.4及BA.5病毒。美國食品藥品監督管理局（FDA）此前於6月30日建議疫苗製造商開始改良加強劑，希望在秋季推動接種抗BA.4及BA.5疫苗。

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