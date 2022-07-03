越南移工性侵單親媽　驗出DNA竟瞎扯：拿我吃過的葡萄皮抹胸部

▲小方胸部上驗到黃男DNA，黃男竟辯稱對方拿葡萄皮抹胸。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名黃姓越南籍移工（HOANG NGHIA TAM）去年4月在加油站認識單親媽小方（化名），後續以吃飯名義邀約，強壓在床性侵得逞，小方事後報警，警方在她身上驗出黃男DNA，黃男竟辯稱是小方用他吃過的葡萄皮抹胸部。法官依強制性交罪判黃男3年6月徒刑，並應在執行完畢後驅逐出境。

根據判決書內容，黃男在加油站與小方交換LINE後，當天就約她出門，不過沒有收到回覆，接著又連兩天再詢問小方是否要見面並到他住處，不過小方拒絕到他家，最後黃男說幫小方支付車費，並用午休時間約吃飯，小方才決定赴約。

小方抵達相約地點後，才發現是黃男住處，便質疑為何不外出吃飯，沒想到被強行拖到床上，上衣及內衣都被脫掉，黃男接著強行撫摸、親吻其胸部，並指姦得逞。

小方後來趁黃男上廁所時，逃離房間躲到陽台並將門反鎖，黃男又到陽台敲門，但後來因接近上班時間才騎車離開，小方隨即向一名女性朋友告知上述情形，並委託友人報警。

黃男到案後，堅稱小方到他家只有吃葡萄，兩人沒有肢體接觸，也不知道為什麼小方要躲到陽台，針對小方胸部驗出其DNA，他則說「可能是她拿我吃剩之葡萄仔或葡萄皮擦在她自己的胸部上面」。

法官考慮小方友人證詞，且認為兩人吃葡萄留下的皮或籽都一起丟在垃圾桶，若要誣陷如何精確挑到黃男吃過的，因此不採信黃男說法，依照強制性交罪判其3年6月，並應於執行完後驅逐出境，可上訴。